الأرزق يحسم الكلاسيكو.. الهلال إلى نصف نهائي البطولة العربية بثلاثية ضد الاتحاد

السبت، 05 أغسطس 2023 - 23:07

كتب : FilGoal

الهلال ضد اتحاد جدة

حسم الهلال كلاسيكو السعودية بالفوز على اتحاد جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الملك فهد في ربع نهائي البطولة العربية.

سجل ثلاثية الهلال في المباراة كل من مالكوم وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش وسالم الدوسري، بينما سجل رومارينو هدف الاتحاد الوحيد.

هدف سافيتش كان هو الثاني له في البطولة ليكون على بعد هدف واحد من كريم بنزيمة الهداف حتى الآن.

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التشكيل

بدأ مالكوم في التشكيل الأساسي للهلال لأول مرة منذ الانضمام للفريق، بينما عاد نجولو كانتي لتشكيل الاتحاد.

المباراة شهدت غياب طارق حامد للمرة الثانية على التوالي بعد الإصابة التي تعرض لها ضد الصفاقسي.

أحداث المباراة

تقدم الهلال بالهدف الأول في الدقيقة الـ 14 عن طريق روبن سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش برأسية بعد ركنية نفذها روبن نيفيس.

وكاد نيفيس أن يضيف الهدف الثاني بتسديدة من خارج منطقة الجزاء ولكن كرته ارتدت من القائم.

وفي الدقيقة الـ 47 احتسب الحكم ركلة جزاء للهلال حصل عليها ميشيل بعد تدخل من الحارس مارسيلو جروهي.

وسجل سالم الدوسري ركلة الجزاء بنجاح ليدون الهدف الثاني للهلال.

وأهدر مالكوم فرصة تسجيل الهدف الثالث للهلال بعد هجمة مرتدة من سالم الدوسري انتهت بعرضية نحو مالكو الذي لعب رأسية بعيدة.

في الشوط الثاني قلص الاتحاد الفارق عن طريق رومارينو في الدقيقة الـ 56 مستغلا عرضية رائعة من إيجور كورنادو ليضع الكرة بقدمه في المرمى.

وعاد الهلال لمضاعفة الفارق بهدف ثالث عن طريق مالكوم برأسية في الدقيقة الـ 70 مستغلا عرضية من ياسر الشهراني.

وفي الدقيقة الـ 76 أهدر كريم بنزيمة فرصة تسجيل هدف تقليص الفارق للاتحاد من ركلة جزاء حصل عليها رومارينو ولكن النجم الفرنسي سددها في القائم.

وسيلعب الهلال في دور نصف النهائي ضد الفائز من مواجهة الوحدة والشباب.

اتحاد جدة الهلال البطولة العربية
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