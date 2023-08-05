الأرزق يحسم الكلاسيكو.. الهلال إلى نصف نهائي البطولة العربية بثلاثية ضد الاتحاد
السبت، 05 أغسطس 2023 - 23:07
كتب : FilGoal
حسم الهلال كلاسيكو السعودية بالفوز على اتحاد جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الملك فهد في ربع نهائي البطولة العربية.
سجل ثلاثية الهلال في المباراة كل من مالكوم وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش وسالم الدوسري، بينما سجل رومارينو هدف الاتحاد الوحيد.
هدف سافيتش كان هو الثاني له في البطولة ليكون على بعد هدف واحد من كريم بنزيمة الهداف حتى الآن.
التشكيل
بدأ مالكوم في التشكيل الأساسي للهلال لأول مرة منذ الانضمام للفريق، بينما عاد نجولو كانتي لتشكيل الاتحاد.
المباراة شهدت غياب طارق حامد للمرة الثانية على التوالي بعد الإصابة التي تعرض لها ضد الصفاقسي.
قمــــــــة دور الـ8 في البطولة العربية 🔥🔥
مالكو يقود الهجوم في أول ظهور له مع الهلال 🔵
نجولو كانتي أساسي، وكريم بنزيمة يقود هجوم اتحاد جدة بجانب جواو جوتا، ورومارينيو 🟡#كأس_الملك_سلمان_للأندية pic.twitter.com/Q1xkmvW57M— FilGoal (@FilGoal) August 5, 2023
أحداث المباراة
تقدم الهلال بالهدف الأول في الدقيقة الـ 14 عن طريق روبن سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش برأسية بعد ركنية نفذها روبن نيفيس.
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سافيتش يفتتح أهداف الكلاسيكو⚽#الاتحاد_الهلال #كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/vhpwvEW0zD— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 5, 2023
وكاد نيفيس أن يضيف الهدف الثاني بتسديدة من خارج منطقة الجزاء ولكن كرته ارتدت من القائم.
وفي الدقيقة الـ 47 احتسب الحكم ركلة جزاء للهلال حصل عليها ميشيل بعد تدخل من الحارس مارسيلو جروهي.
وسجل سالم الدوسري ركلة الجزاء بنجاح ليدون الهدف الثاني للهلال.
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سالم الدوسري يضيف الهدف الثاني للهلال⚽️#الاتحاد_الهلال #كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/H37O1ajyPs— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 5, 2023
وأهدر مالكوم فرصة تسجيل الهدف الثالث للهلال بعد هجمة مرتدة من سالم الدوسري انتهت بعرضية نحو مالكو الذي لعب رأسية بعيدة.
في الشوط الثاني قلص الاتحاد الفارق عن طريق رومارينو في الدقيقة الـ 56 مستغلا عرضية رائعة من إيجور كورنادو ليضع الكرة بقدمه في المرمى.
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رومارينهو يقلص النتيجة للاتحاد⚽#الاتحاد_الهلال #كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/RtjFKdqmxm— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 5, 2023
وعاد الهلال لمضاعفة الفارق بهدف ثالث عن طريق مالكوم برأسية في الدقيقة الـ 70 مستغلا عرضية من ياسر الشهراني.
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مالكوم.. بصمة أولى في الكلاسيكو⚽️#الاتحاد_الهلال #كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/UrKxW0D7ek— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 5, 2023
وفي الدقيقة الـ 76 أهدر كريم بنزيمة فرصة تسجيل هدف تقليص الفارق للاتحاد من ركلة جزاء حصل عليها رومارينو ولكن النجم الفرنسي سددها في القائم.
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بنزيما يهدر ركلة جزاء🥅#الاتحاد_الهلال #كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/nzSg0GljJa— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 5, 2023
وسيلعب الهلال في دور نصف النهائي ضد الفائز من مواجهة الوحدة والشباب.