مصدر من الأهلي لـ في الجول: جميع أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي محل تقييم.. والتغيير وارد

السبت، 05 أغسطس 2023 - 22:04

كتب : أحمد الخولي

مارسيل كولر في مران الأهلي

لن يكون رحيل سيد عبد الحفيظ من منصبه كمدير للكرة في الأهلي وتعيين خالد بيبو بدلا منه هو التغيير الأخير في الجهاز الفني والطبي والإداري للقلعة الحمراء.

فهل سيكون هناك تغييرات أخرى في الجهاز الفني أو الإداري للأهلي؟ هذا ما يكشفه لكم FilGoal.com.

وتواصل FilGoal.com مع مصدر مسؤول داخل الأهلي النادي الذي أوضح قائلا: "باستثناء مارسيل كولر، كل أعضاء الجهاز الفني والطبي والإداري في الأهلي تحت التقييم في الوقت الحالي واحتمالات رحيل أي فرد محل دراسة".

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وأضاف "من المحتمل أن يكون هناك تغييرات في أعضاء الجهاز الفني وهذا الأمر حاليا يتم دراسته من قبل لجنة التخطيط ومارسيل كولر في الوقت الحالي".

وأعلن الأهلي رحيل سيد عبد الحفيظ من منصبه وتعيين خالد بيبو كمدير للكرة خلفا له.

مع تصعيد وليد سليمان ليتولى منصب رئيس قطاع الناشئين في النادي الأهلي.

يأتي ذلك بعد أيام من الإعلان عن رحيل أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي في الأهلي.

وكشف FilGoal.com أن خالد أبو العينين استشاري جراحة العظام هو الأقرب لتولي قيادة الجهاز الطبي في الأهلي.

الأهلي الدوري المصري مارسيل كولر
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