الأغلى في تاريخ النادي.. ذا أثليتك: برايتون يتوصل لاتفاق مع أياكس لضم محمد قدوس

توصل نادي برايتون لاتفاق مع أياكس أمستردام للتعاقد مع محمد قدوس وفقا لدافيد أورنيستين الصحفي بشبكة ذا أثليتك.

أورنيستين أشار إلى أن الصفقة ستكلف برايتون 40 مليون يورو وهو ما سيجعله اللاعب الأغلى في تاريخ النادي.

الصفقة الأغلى سابقا في تاريخ برايتون كان التعاقد مع جواو بيدرو مقابل 30 مليون يورو.

وفقا لأورنيستين فإن قدوس أصبح قريبا أيضا من الاتفاق مع برايتون على البنود الشخصية لإتمام الصفقة.

اللاعب البالغ 22 عاما سجل الموسم الماضي خلال 42 مباراة 18 هدفا وصنع 7 في جميع المسابقات.

كما سجل ثنائية في فوز غانا على كوريا الجنوبية في كأس العالم 2022.

ويلعب قدوس في مركز صانع الألعاب والجناح الأيمن وكذلك المهاجم.

وانضم لصفوف أياكس في 2020 قادما من نورشيلاند الدنماركي، ومنذ ذلك الحين خاض 84 مباراة سجل خلالها 23 هدفا وصنع 11 وتوج بلقب كأس هولندا مرة وحيدة والدوري الهولندي مرتين.

ويسعى تشيلسي لتأمين وسطه بعدما ضم في الصيف الجاري كريستوفر نكونكو ونيكولاس جاكسون وأنجيلو جابريل.