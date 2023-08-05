الأغلى في تاريخ النادي.. ذا أثليتك: برايتون يتوصل لاتفاق مع أياكس لضم محمد قدوس

السبت، 05 أغسطس 2023 - 21:48

كتب : FilGoal

محمد قدوس - غانا ضد كوريا الجنوبية

توصل نادي برايتون لاتفاق مع أياكس أمستردام للتعاقد مع محمد قدوس وفقا لدافيد أورنيستين الصحفي بشبكة ذا أثليتك.

أورنيستين أشار إلى أن الصفقة ستكلف برايتون 40 مليون يورو وهو ما سيجعله اللاعب الأغلى في تاريخ النادي.

الصفقة الأغلى سابقا في تاريخ برايتون كان التعاقد مع جواو بيدرو مقابل 30 مليون يورو.

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وفقا لأورنيستين فإن قدوس أصبح قريبا أيضا من الاتفاق مع برايتون على البنود الشخصية لإتمام الصفقة.

اللاعب البالغ 22 عاما سجل الموسم الماضي خلال 42 مباراة 18 هدفا وصنع 7 في جميع المسابقات.

كما سجل ثنائية في فوز غانا على كوريا الجنوبية في كأس العالم 2022.

ويلعب قدوس في مركز صانع الألعاب والجناح الأيمن وكذلك المهاجم.

Chelsea interested in signing Ajax midfielder Mohammed Kudus

وانضم لصفوف أياكس في 2020 قادما من نورشيلاند الدنماركي، ومنذ ذلك الحين خاض 84 مباراة سجل خلالها 23 هدفا وصنع 11 وتوج بلقب كأس هولندا مرة وحيدة والدوري الهولندي مرتين.

ويسعى تشيلسي لتأمين وسطه بعدما ضم في الصيف الجاري كريستوفر نكونكو ونيكولاس جاكسون وأنجيلو جابريل.

محمد قدوس برايتون أياكس
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