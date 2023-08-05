رومانو يؤكد.. مانشستر سيتي لـ سان جيرمان وبرشلونة: لا تفاوض بشأن بيرناردو

أكد فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات بشبكة سكاي سبورتس أن مانشستر سيتي الإنجليزي أغلق الباب أمام باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني بشأن بيرناردو سيلفا.

وكشف رومانو أن سيتي لا ينوي التفاوض بأي شكل وتحت أي ظرف بشأن انتقال بيرناردو سيلفا لأي من الناديين.

وأن سيتي يستعد لتقديم عرض جديد لـ بيرناردو سيلفا من أجل تجديد تعاقده مع بطل دوري أبطال أوروبا.

وينتظر مانشستر سيتي تحديد بيرناردو سيلفا لموقفه من أجل تقديم العرض الجديد له.

وينتهي تعاقد بيرناردو سيلفا مع سيتي بنهاية الموسم بعد المقبل في عام 2025.

اللاعب البالغ من العمر 28 عاما انضم لصفوف مانشستر سيتي في 2017 قادما من فريق الإمارة الفرنسية موناكو.