انتهت البطولة العربية - الهلال (3)-(1) الاتحاد.. الأزرق للمربع الذهبي

السبت، 05 أغسطس 2023 - 20:43

كتب : FilGoal

الهلال ضد اتحاد جدة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة الهلال ضد اتحاد جدة في ربع نهائي البطولة العربية.

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نهاية المباراة

ق79. بنزيمة يهدر ركلة الجزاء وتعود من القائم الأيسر.

ق76. ركلة جزاااء للاتحاد حصل عليها رومارينو بعد عرقلة من البليهي.

ق75. عبد الله المعيوف حارس الهلال يتعملق في التصدي لرأسية جوتا التي ارتدت إلى رومارينو ليتصدى لها من جديد.

ق70. جوووووول الثااالث للهلال عن طريق مالكوم برأسية مستغلا عرضية من ياسر الشهراني.

ق56. جوووووول الأول للاتحاد عن طريق رومارينيو مستغلا عرضية من كورنادو ليضع الكرة بقدمه في الشباك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45+4. مالكوم يهدر فرصة قتل المباراة بهدف ثالث برأسية بعد هجمة مرتدة أنهاها سالم الدوسري بعرضية رائعة.

ق45+2. جوووووول الثااني للهلال عن طريق سالم الدوسري من ركلة جزاء.

ق43. ركلة جزااء للهلال بعد عركلة ميشيل من الحارس جروهي.

ق32. القائم يمنع الثاني بتسديدة من روبن نيفيز.

ق14. جووووول أول للهلال عن طريق ميلينكوفيتش سافيت برأسية بعد ركنية نفذها روبن نيفيز.

بداية المباراة

المباراة ستبدأ بعد قليل

الاتحاد الهلال البطولة العربية
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