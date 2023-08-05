تقرير: فولام يرفض عرض الشباب لضم ويليان

تمسك نادي فولام الإنجليزي بنجمه البرازيلي ويليان أمام العروض السعودية المقدمة له في الصيف الجاري.

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وذكرت صحيفة "إيفينينج ستاندرد" الإنجليزية أن نادي فولام رفض عرض الشباب رغم موافقة اللاعب البرازيلي على الانتقال للنادي السعودي.

وتشير التقارير إلى استعداد نادي الشباب لمضاعفة راتب ويليان لينضم له، وهو بالفعل ما وافق عليه اللاعب البرازيلي.

إلا أن النادي الإنجليزي رفض تماما فكرة بيع ويليان.

ويليان البالغ من العمر 34 عاما كان قريبا من الانضمام لصفوف نوتينجهام فورست خلال الصيف الجاري، إلا أن اللاعب قرر البقاء مع فولام بعدما عقد جلسة مع المدير الفني ماركو سيلفا.

ويتبقى في تعاقد ويليان مع فولام موسم واحد بخلاف موسم آخر يتم تفعيله بالاتفاق بين الطرفين.

وانضم ويليان لصفوف فولام بداية الموسم الماضي في صفقة انتقال حر.