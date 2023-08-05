رائعتان من الشرطة وسرقة من السد.. بطل العراق إلى مربع العرب الذهبي في حفل الأهداف الستة
السبت، 05 أغسطس 2023 - 20:12
كتب : FilGoal
في حفل أشعلته الأهداف الرائعة، فاز الشرطة العراقي على السد القطري بأربعة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الدور ربع النهائي
تقدم السد بركلة جزاء سجلها أكرم عفيف في الدقيقة 24.
وفي الدقيقة 32 تعادل الشرطة بتسديدة أمير خضير الرائعة من خارج المنطقة.
الشرطة يعود بهدف رائع 🔥#السد_الشرطة#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/UnH0k9yIrU— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 5, 2023
بين الشوطين أجرى الشرطة تبديلا كان حاسما في مسار اللقاء، حيث حل أسو محمد بدلا من محمود المواس.
وفي الدقيقة 58 سجل أسو محمد هدف تقدم الشرطة من ركلة جزاء.
ثم أطلق أحمد فرحان تسديدة أخرى رائعة في الدقيقة 70، أعلنت عن ثالث أهداف الشرطة.
هدف ثالث للشرطة العراقي🚀#السد_الشرطة#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/gQy9Bn1lEh— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 5, 2023
وفي الدقيقة 78 عاد أسو محمد وسجل رابع أهداف الشرطة، ولكن السد قلص الفارق في الدقيقة 81، بعد اقتناص بغداد بونجاح للكرة من حارس الشرطة ليهديها إلى عفيف الذي سجل الهدف الثاني.
هدف السد الثاني⚽️#السد_الشرطة#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/ZDrbGVTjOR— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 5, 2023
ويلتقي الشرطة العراقي مع الفائز من الرجاء المغربي والنصر السعودي في نصف النهائي.
ويلعب الفريقان غدا الأحد في السادسة مساء.