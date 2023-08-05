رائعتان من الشرطة وسرقة من السد.. بطل العراق إلى مربع العرب الذهبي في حفل الأهداف الستة

السبت، 05 أغسطس 2023 - 20:12

كتب : FilGoal

أسو محمد

في حفل أشعلته الأهداف الرائعة، فاز الشرطة العراقي على السد القطري بأربعة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الدور ربع النهائي

تقدم السد بركلة جزاء سجلها أكرم عفيف في الدقيقة 24.

وفي الدقيقة 32 تعادل الشرطة بتسديدة أمير خضير الرائعة من خارج المنطقة.

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بين الشوطين أجرى الشرطة تبديلا كان حاسما في مسار اللقاء، حيث حل أسو محمد بدلا من محمود المواس.

وفي الدقيقة 58 سجل أسو محمد هدف تقدم الشرطة من ركلة جزاء.

ثم أطلق أحمد فرحان تسديدة أخرى رائعة في الدقيقة 70، أعلنت عن ثالث أهداف الشرطة.

وفي الدقيقة 78 عاد أسو محمد وسجل رابع أهداف الشرطة، ولكن السد قلص الفارق في الدقيقة 81، بعد اقتناص بغداد بونجاح للكرة من حارس الشرطة ليهديها إلى عفيف الذي سجل الهدف الثاني.

ويلتقي الشرطة العراقي مع الفائز من الرجاء المغربي والنصر السعودي في نصف النهائي.

ويلعب الفريقان غدا الأحد في السادسة مساء.

السد الشرطة كأس العرب للأندية الأبطال البطولة العربية
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