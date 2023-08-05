التشكيل - مالكوم أساسي للمرة الأولى مع الهلال.. وكانتي يقود الاتحاد في غياب طارق حامد

السبت، 05 أغسطس 2023 - 19:50

كتب : FilGoal

أحمد بامسعود - اتحاد جدة

أعلن كل من جورجي جيسوس مدرب الهلال ونونو سانتو مدرب الاتحاد تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلتقي الهلال مع اتحاد جدة في ربع نهائي البطولة العربية.

وشهد تشكيل الهلال المشاركة الأولى للوافد الجديد مالكوم في التشكيل الأساسي.

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وجاء تشكيل الاتحاد بالكامل كالتالي:

الحارس: عبد الله المعيوف.

الدفاع: سعود عبد الحميد – كاليدو كوليبالي – علي البليهي – ياسر الشهراني.

الوسط: محمد كنو – روبن نيفيز.

أمامهما: ميشيل ديليجاو – سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش – سالم الدوسري.

الهجوم: مالكوم.

ويغيب طارق حامد للمباراة الثانية على التوالي عن القائمة بالكامل بعد الإصابة التي كان قد تعرض لها ضد الصفاقسي.

ويقود كانتي وسط الملعب للمرة الأولى كأساسي بعد غيابه عن المباراتين الماضيتين.

وجاء تشكيل الاتحاد كالتالي:

الحارس: مارسيلو جروهي.

الدفاع: مهند الشنقيطي – أحمد شراحيلي – زكريا هوساوي – أحمد بامسعود.

الوسط: نجولو كانتي – إيجور كورنادو – صالح العامري -.

الهجوم: رومارينيو - كريم بنزيمة – جواو جوتا.

وسيلعب الفائز في نصف النهائي ضد الفائز من مواجهة الشباب والوحدة.

الاتحاد الهلال البطولة العربية
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