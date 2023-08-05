يد - منتخب الناشئين يتأهل إلى الدور الرئيسي من بطولة العالم بالفوز على أيسلندا

السبت، 05 أغسطس 2023 - 18:53

كتب : FilGoal

منتخب مصر لكرة اليد للناشئين

تأهل منتخب مصر لكرة اليد للناشئين مواليد 2004 إلى الدور الرئيسي من كأس العالم بعد الفوز على أيسلندا.

منتخب مصر للناشئين يحمل لقب كأس العالم من نسختها الماضية، قبل خوض البطولة الحالية المقامة في كرواتيا.

وفاز منتخب مصر على أيسلندا بنتيجة 33-30 ليتأهل إلى الدور الرئيسي.

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ويودع منتخب أيسلندا البطولة من الدور الأول.

وبذلك يكون منتخب مصر حقق الفوز في كل مبارياته في الدور الرئيسي.

وتستضيف كرواتيا البطولة في الفترة من 2 إلى 13 أغسطس الجاري.

الحراس: يوسف وليد (سبورتنج) - يوسف ناجي (الشمس) - عمر الخطيب (الزمالك).

الجناح الأيسر: بلال إبراهيم (الأهلي) - عمر حمدي (الأولمبي).

الظهير الأيسر: عمر عدلان (طلائع الجيش) - محمد عبد الغني (الزمالك).

الدفاع: فراس مروان (سبورتنج) - محمد وائل (البنك الأهلي) - زياد حاشد (الزمالك) - محمد صلاح (الأهلي).

الظهير الأيمن: زياد عبد الرحيم (البنك الأهلي) - أحمد خوجة (سبورتنج).

الجناح الأيمن: محمد أوكا (طلائع الجيش) - ياسين محمد (سموحة).

الدائرة: معاذ إبراهيم (الأهلي) - أحمد طغيان (طلائع الجيش).

كرة يد منتخب مصر للناشئين
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