الانتهاء من أعمال بناء المرحة الأولى باستاد المصري

أعلن نادي المصري الانتهاء من المرحلة الأولى من أعمال بناء استاد المصري الجديد.

ونشر المصري مقطع فيديو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي لإطلاع الجماهير على مستجدات أعمال البناء.

وقال محمد القاضي مدير المشروع خلال المقطع: "تم الانتهاء من المرحلة الأولى وهي مرحلة وضع الأساسات وسنبدأ في المرحلة الثانية وهي الهيكل الخرساني وهي مرحلة مهمة تأخذ بعض الوقت ولكن يظهر من خلالها الشكل العام للاستاد ومنشئاته".

محمد كساب المدير الآخر للمشروع قال: "المسطح الأخضر سيكون بنظام مزيج بين النجيل الطبيعي والصناعي وهو متبع في أحدث الاستادات في أوروبا وشاهدناه في استادات قطر بكأس العالم".

وتابع "طول المسطح سيكون 110 متر × عرض 70 وهو أطول من استاد القاهرة وبذلك سيكون قادرا على استضافة المحافل الدولية والقارية".

وكان كامل أبو علي رئيس النادي قد أشار إلى أن الاستاد يحتاج 15 شهرا للانتهاء من أعمال الإنشاء بالكامل.