الانتهاء من أعمال بناء المرحة الأولى باستاد المصري

السبت، 05 أغسطس 2023 - 18:37

كتب : FilGoal

أرض استاد المصري

أعلن نادي المصري الانتهاء من المرحلة الأولى من أعمال بناء استاد المصري الجديد.

ونشر المصري مقطع فيديو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي لإطلاع الجماهير على مستجدات أعمال البناء.

وقال محمد القاضي مدير المشروع خلال المقطع: "تم الانتهاء من المرحلة الأولى وهي مرحلة وضع الأساسات وسنبدأ في المرحلة الثانية وهي الهيكل الخرساني وهي مرحلة مهمة تأخذ بعض الوقت ولكن يظهر من خلالها الشكل العام للاستاد ومنشئاته".

أخبار متعلقة:
بسبب بطل العالم.. عامل تنظيف دورات مياه يحصل على توقيع ميسي ويُطرد من وظيفته "الطفل الذي دخل منذ 30 عاما لا يزال يريد أن يحلم".. بوفون يعود لـ منتخب إيطاليا خبر في الجول - موهبة موريتانيا في طريقه إلى زد

محمد كساب المدير الآخر للمشروع قال: "المسطح الأخضر سيكون بنظام مزيج بين النجيل الطبيعي والصناعي وهو متبع في أحدث الاستادات في أوروبا وشاهدناه في استادات قطر بكأس العالم".

وتابع "طول المسطح سيكون 110 متر × عرض 70 وهو أطول من استاد القاهرة وبذلك سيكون قادرا على استضافة المحافل الدولية والقارية".

وكان كامل أبو علي رئيس النادي قد أشار إلى أن الاستاد يحتاج 15 شهرا للانتهاء من أعمال الإنشاء بالكامل.

استاد المصري
نرشح لكم
الولاية الثانية.. إيهاب جلال مديرا فنيا لـ الإسماعيلي بعد لقاء الأهلي.. التعليق الأول من المصري على عقوبات اتحاد الكرة المغلظة بلدية المحلة لـ في الجول: تعاقدنا مع الزفراني لاعب الفريق الثاني لبرشلونة دوري المحترفين - خلفا لأيمن الرمادي.. أسوان يتم اتفاقه مع عبد الحميد حسن "حرمان الجماهير وإيقاف علي ماهر ومساعد كولر" الكشف عن عقوبات الأهلي ضد المصري فرج عامر: كنت أريد شراء مصطفى فتحي لأبيعه لـ الأهلي.. التعاون بالأصول والدليل طارق حامد أيمن أشرف يوضح سبب خروجه من حسابات كولر في الأهلي.. وكيف ودعه الأهلي لـ في الجول: قمصان ويانكون مستمران في الجهاز الفني لـ الأهلي
أخر الأخبار
الولاية الثانية.. إيهاب جلال مديرا فنيا لـ الإسماعيلي 31 ثاتيه | الكرة المصرية
بعد لقاء الأهلي.. التعليق الأول من المصري على عقوبات اتحاد الكرة المغلظة 25 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر البطولة العربية - الرجاء (0)-(0) النصر.. انطلاق المباراة 26 دقيقة | كأس العرب
بلدية المحلة لـ في الجول: تعاقدنا مع الزفراني لاعب الفريق الثاني لبرشلونة 28 دقيقة | ميركاتو
مباشر درع الاتحاد الإنجليزي - مانشستر سيتي (0)-(0) أرسنال.. بداية المباراة 28 دقيقة | الدوري الإنجليزي
دوري المحترفين - خلفا لأيمن الرمادي.. أسوان يتم اتفاقه مع عبد الحميد حسن 31 دقيقة | الكرة المصرية
"حرمان الجماهير وإيقاف علي ماهر ومساعد كولر" الكشف عن عقوبات الأهلي ضد المصري 34 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل النصر - رونالدو وماني معا للمرة الأولى في مواجهة الرجاء 37 دقيقة | كأس العرب
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى منصور يعلن رحيله عن الزمالك 2 مصدر لـ في الجول: محمد محمود علم برحيله عن الأهلي من الإنترنت.. وفوجئنا ببند غريب 3 الأهلي يعلن رحيل سيد عبد الحفيظ عن منصب مدير الكرة 4 طبيب الملعب يكشف تشخيص إصابة طارق حامد