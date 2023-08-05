بسبب بطل العالم.. عامل تنظيف دورات مياه يحصل على توقيع ميسي ويُطرد من وظيفته

تسبب لقاء لم يستمر لأكثر من عدة ثواني مع ليونيل ميسي في طرد عامل تنظيف دورات مياه من وظيفته خلال مباراة لفريق إنتر ميامي الأمريكي.

ليونيل ميسي النادي : إنتر ميامي إنتر ميامي

الواقعة حدثت قبل انطلاق مباراة إنتر ميامي الأخيرة في الدوري الأمريكي ضد أورلاندو والتي انتهت بفوز رفاق ميسي بنتيجة 3-1، وسجل ليونيل منها هدفين.

صيحفة lanacion الأرجنتينية كشفت الواقعة عندما التقى الشاب الكولومبي كريستيان سالامانكا بالأسطورة ميسي قبل دخوله إلى ملعب المباراة.

كريستيان سالامانكا.. شاب كولومبي انتقل للعيش في ميامي منذ عام ونصف، وكان يقف في المنطقة التي تدخل منها حافلة الفريق إلى ملعب المباراة.

وهو يعمل لدى الشركة المسؤولة عن تنظيف الأمكان التي تسضيف الأحداث الرياضية والحفلات الموسيقية المختلفة.

وفي المباراة الأخيرة ضد أورلاندو كانت المرة الأولى لـ سالامانكا العمل في مباراة لفريق إنتر ميامي.. بل وكانت الأخيرة.

ويحكي سالامانكا ويقول: "كان علي أن أنظف الحمامات في المنطقة التي تدخل منها الحافلات ولحسن الحظ كنت هناك عندما وصلت حافلة فريق إنتر ميامي ونزل كل اللاعبين وكان آخر من نزل من الحافلة هو ليونيل ميسي".

أضاف "فور أن شاهدته رفعت قميص العمل الخاص بي ليظهر من تحته قميص منتخب الأرجنتين وكان صراخي في وجه "مرحبا بطل العالم" كافي ليلتفت نحوي ويضع توقيعه على القميص".

وأكمل "وهنا جاء الأمن فورا وأخذوني إلى الخارج لكني كنت أبتسم، وبعدها طردوني من وظيفتي".

وأتم تصريحاته "بالنسبة لي الأمر كان يستحق كل ثانية، وبعدما خرجت من الملعب طلبت الحصول على هاتف محمول لاتصل بزوجتي التي تعمل داخل الملعب من أجل جمع متعلقاتي الشخصية".