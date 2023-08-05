انتهت في البطولة العربية - السد القطري (2)-(4) الشرطة العراقي
السبت، 05 أغسطس 2023 - 18:00
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة السد القطري والشرطة العراقي في ربع نهائي كأس العرب للأندية الأبطال.
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ق 81 جوووول كارثة من حارس المرمى.. بغداد بونجاح يغافل حارس المرمى ويقتنص منه الكرة ويهديها لأكرم عفيف ليسجل الثاني للسد
ق 78 جوووول الرابع من أسو محمد.
ق 70 جوووول أحمد فرحان يسجل بتسديدة رائعة على حدود المنطقة
ق 58 جووووول أسو محمد يسجل التقدم للشرطة من ركلة جزاء
ق 46 نزول أسو محمد بدلا من محمود المواس في صفوف الشرطة
استراحة
ق 36 رأسية خطيرة من مناف التكريتي يتصدى لها حارس السد مشعل برشم
ق 32 جوووول التعادل للشرطة بتسديدة رائعة من الخارج.. أمير خضير يسجل ببراعة شديدة
ق 24 جوووول أكرم عفيف يسجل الأول من ركلة جزاء
بداية المباراة
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