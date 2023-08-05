انتهت في البطولة العربية - السد القطري (2)-(4) الشرطة العراقي

السبت، 05 أغسطس 2023 - 18:00

كتب : FilGoal

هدف بغداد بونجاح - السد والهلال

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة السد القطري والشرطة العراقي في ربع نهائي كأس العرب للأندية الأبطال.

لمتابعة المباراة من هنا

---

ق 81 جوووول كارثة من حارس المرمى.. بغداد بونجاح يغافل حارس المرمى ويقتنص منه الكرة ويهديها لأكرم عفيف ليسجل الثاني للسد

ق 78 جوووول الرابع من أسو محمد.

ق 70 جوووول أحمد فرحان يسجل بتسديدة رائعة على حدود المنطقة

ق 58 جووووول أسو محمد يسجل التقدم للشرطة من ركلة جزاء

ق 46 نزول أسو محمد بدلا من محمود المواس في صفوف الشرطة

استراحة

ق 36 رأسية خطيرة من مناف التكريتي يتصدى لها حارس السد مشعل برشم

ق 32 جوووول التعادل للشرطة بتسديدة رائعة من الخارج.. أمير خضير يسجل ببراعة شديدة

ق 24 جوووول أكرم عفيف يسجل الأول من ركلة جزاء

بداية المباراة

السد الشرطة كأس العرب للأندية البطولة العربية
نرشح لكم
مباشر البطولة العربية - الهلال ضد الاتحاد رائعتان من الشرطة وسرقة من السد.. بطل العراق إلى مربع العرب الذهبي في حفل الأهداف الستة التشكيل - مالكوم أساسي للمرة الأولى مع الهلال.. وكانتي يقود الاتحاد في غياب طارق حامد مؤتمر كاسترو: هدفنا نهائي البطولة العربية.. ولهذا السبب تعاقدنا مع تيليس مؤتمر مدرب الرجاء: النصر يتطور من مباراة لأخرى.. ونقدر مسؤولية الممثل الوحيد لـ إفريقيا مؤتمر موسيماني: سنقاتل أمام الشباب.. وفقدنا خربين لهذا السبب "لا نعرف مدى قدرته على التواجد".. تقرير: طارق حامد يغيب عن مواجهة الهلال مواعيد مباريات اليوم السبت 5-8-2023 والقنوات الناقلة.. الاتحاد والهلال ومانشستر يونايتد
أخر الأخبار
مباشر البطولة العربية - الهلال ضد الاتحاد 4 دقيقة | كأس العرب
تقرير: فولام يرفض عرض الشباب لضم ويليان 31 دقيقة | ميركاتو
رائعتان من الشرطة وسرقة من السد.. بطل العراق إلى مربع العرب الذهبي في حفل الأهداف الستة 34 دقيقة | كأس العرب
التشكيل - مالكوم أساسي للمرة الأولى مع الهلال.. وكانتي يقود الاتحاد في غياب طارق حامد 56 دقيقة | كأس العرب
أونانا: أنا المسؤول والرجل الكبير في الخلف.. أتقبل النقد وفخور بالمدافعين ساعة | الدوري الإنجليزي
يد - منتخب الناشئين يتأهل إلى الدور الرئيسي من بطولة العالم بالفوز على أيسلندا ساعة | كرة يد
الانتهاء من أعمال بناء المرحة الأولى باستاد المصري 2 ساعة | الكرة المصرية
بسبب بطل العالم.. عامل تنظيف دورات مياه يحصل على توقيع ميسي ويُطرد من وظيفته 2 ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى منصور يعلن رحيله عن الزمالك 2 مصدر لـ في الجول: محمد محمود علم برحيله عن الأهلي من الإنترنت.. وفوجئنا ببند غريب 3 الأهلي يعلن رحيل سيد عبد الحفيظ عن منصب مدير الكرة 4 طبيب الملعب يكشف تشخيص إصابة طارق حامد