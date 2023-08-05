خبر في الجول - موهبة موريتانيا في طريقه إلى زد

السبت، 05 أغسطس 2023 - 17:55

كتب : عمرو نبيل

معط ماجاسا

يقترب نادي زد الصاعد حديثا للدوري المصري الممتاز من حسم صفقة جديدة.

وعلم FilGoal.com أن معط ماجاسا لاعب الجمارك الموريتاني يسافر إلى القاهرة لإتمام انتقاله إلى نادي زد.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب البالغ من العمر 19 عاما للكشف الطبي غدا -الأحد- تمهيدا لتوقيع عقود الانضمام للفريق.

نادي زد صعد حديثا للدوري المصري الممتاز، ولأول مرة بعد تغيير مسماه وملكيته.

وحسبما علم FilGoal.com فإن نادي زد اتفق بالفعل مع نادي أسوان على انتقال ديلسون كاموني المهاجم الأنجولي في صفوف الفريق إلى نادي زد.

وكان زد تعاقد من الأهلي مع كل من علي لطفي وشادي حسين وحمدي ياسر ظهير أيسر الشباب.

وأتم كذلك زد الاتفاق مع الأهلي على التعاقد مع كل من مصطفى سعد ومصطفى فوزي وأحمد سيد عبد النبي ومحمد أشرف.

ليصل عدد الصفقات بين زد والأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجاري إلى 7 لاعبين.

زد معط ماجاسا الدوري المصري
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