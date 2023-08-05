الصفقة الثالثة – بلدية المحلة لـ في الجول: تعاقدنا مع مهاجم دكرنس

أتم نادي بلدية المحلة إجراءات التعاقد مع كريم أشرف مهاجم دكرنس.

وعاد البلدية لأضواء الدوري الممتاز من جديد بعد غياب دام 15 عاما ظل خلالها في الدرجة الثانية بعد تصدره مجموعة بحري عقب صراع شرس.

وقال حمادة علوي مدير الكرة بنادي بلدية المحلة لـ : "تعاقدنا مع كريم أشرف مهاجم دكرنس لمدة 3 سنوات".

وأضاف "أتممنا إجراءات التعاقد مع اللاعب، كما وافقنا على رحيل أسامة الليبي ومحمود حكيم لنادي القناة.

كريم أشرف صاحب الـ 29 عاما سجل 8 أهداف مع دكرنس خلال منافسات الموسم المنصرم.

وأصبح كريم أشرف الصفقة الثالثة لبلدية المحلة بعدما أتم إجراءات التعاقد مع يوسف حسن وعبد الرحمن اللاهوني ثنائي بورتو السويس.

كما جدد عقود الثلاثي، حسام حسن وإسلام مرزوق وأحمد حسين.

وحقق بلدية المحلة التأهل بفضل فوزه في الجولة الأخيرة على دكرنس خارج القواعد بنتيجة 4-0 ليعود للممتاز دون النظر لنتائج المنافسين.

وارتفع رصيد البلدية لـ 58 نقطة في الصدارة بفارق نقطة عن طنطا الوصيف والذي انتصر على المنصورة بهدفين مقابل هدف.

وأنهى البلدية الموسم كأقوى هجوم برصيد 46 هدفا وأقوى دفاع باستقبال 16 هدفا فقط.