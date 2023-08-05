مؤتمر كاسترو: هدفنا نهائي البطولة العربية.. ولهذا السبب تعاقدنا مع تيليس

السبت، 05 أغسطس 2023 - 16:06

كتب : FilGoal

لويس كاسترو

يعتبر لويس كاسترو مدرب النصر السعودي الوصول لنهائي البطولة العربية الأندية هدفه الأكبر في الوقت الحالي.

ويلعب النصر أمام الوحدة الإماراتي غدا الأحد ضمن ربع نهائي البطولة العربية للأندية "كأس الملك سلمان".

وقال كاسترو في مؤتمر صحفي: " تعاقدنا مع أليكس تيليس لأنه يخدم مشروعنا ويساعد في الهجوم ويلعب العرضيات بشكل مميز".

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وأضاف "لا يهمنا المباريات الماضية وسنلعب غدا من أجل الانتصار. نشعر بالتعب مع توالي المباريات ولكن هدفنا الوصول لنهائي البطولة".

وأتم "فريق الرجاء قوي ولديه أجنحة مميزين ويبني لعبه من خلال المدافعين بمساندة المحور. ستكون مباراة صعبة".

ويلعب الرجاء (متصدر المجموعة الرابعة) أمام النصر (وصيف المجموعة الثانية).

مواعيد ربع نهائي البطولة العربية

ينطلق الدور ربع النهائي اليوم السبت.

وستكون المباراة الأولى بين السد والشرطة وتقام في السادسة مساء.

وفي التاسعة مساء سيواجه الاتحاد منافسه الهلال في قمة سعودية مثيرة.

أما يوم الأحد فسيواجه الرجاء نظيره النصر في السادسة مساء.

النصر السعودي الرجاء المغربي كأس العرب للأندية
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