ريال مدريد ينفي رحيل فلورنتينو بيريز من رئاسة النادي

السبت، 05 أغسطس 2023 - 15:06

كتب : FilGoal

فلورنتينو بيريز - ريال مدريد

نفى ريال مدريد الأنباء المنتشرة حول نية رئيس النادي فلورنتينو بيريز ترك منصبه.

ونشر ريال مدريد بيانا مقتضبا عبر موقعه الرسمي اليوم السبت جاء فيه التالي:

في مواجهة شائعة ظهرت على بعض مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأن الرئيس فلورنتينو بيريز يفكر في ترك رئاسة النادي يود ريال مدريد التأكيد على كذب تلك الشائعات مؤكدا أنها ليس لها علاقة بالواقع.

أخبار متعلقة:
مؤتمر مدرب الرجاء: النصر يتطور من مباراة لأخرى.. ونقدر مسؤولية الممثل الوحيد لـ إفريقيا "لن تنطقوه بشكل صحيح".. مانشستر يونايتد يعلن ضم هويلوند مؤتمر موسيماني: سنقاتل أمام الشباب.. وفقدنا خربين لهذا السبب

وفي الجمعية العمومية المقبلة لن يكون هناك بند في جدول الأعمال لمناقشة تغيير اسم مدينة ريال مدريد الرياضية "فالديباس".

وكانت بعض الأنباء انتشرت حول رغبة بيريز في ترك منصبه عقب انضمام كيليان مبابي للنادي رسميا من باريس سان جيرمان.

ويتولى بيريز رئاسة ريال مدريد منذ عام 2009 في ولاية ثانية بعد واحدة أولى بدأت في 2000 وانتهت في 2006.

ريال مدريد فلورنتينو بيريز
نرشح لكم
الوقت لم يفُت أمام العراق.. من هو نوح درويش صفقة برشلونة المنتظرة تعويضا لضربة الغريم.. نوح درويش على أبواب برشلونة رومانو: تمت.. فرانك كيسي إلى أهلي جدة سوسيداد يستعير أندري سيلفا من لايبزج رومانو: ريال سوسيداد يرغب في ضم فان دي بيك ليكيب: سان جيرمان يُفعل الشرط الجزائي في تعاقد ديمبيلي مع برشلونة برشلونة والقائم يضربان ريال مدريد بثلاثية في الكلاسيكو الودي بوكا جونيورز يستعد.. فالنسيا يفسخ تعاقد كافاني
أخر الأخبار
ريال مدريد ينفي رحيل فلورنتينو بيريز من رئاسة النادي 21 دقيقة | الدوري الإسباني
مؤتمر مدرب الرجاء: النصر يتطور من مباراة لأخرى.. ونقدر مسؤولية الممثل الوحيد لـ إفريقيا 26 دقيقة | كأس العرب
"لن تنطقوه بشكل صحيح".. مانشستر يونايتد يعلن ضم هويلوند 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر موسيماني: سنقاتل أمام الشباب.. وفقدنا خربين لهذا السبب 54 دقيقة | كأس العرب
الخامس.. البنك الأهلي يضم حسن شاهين ساعة | الدوري المصري
هاتريك برونو سافيو.. بوليفار يفوز على بلومينج بسداسية في الدوري البوليفي ساعة | أمريكا
المراوغة مستمرة.. توتنام يتجاهل عرض بايرن لضم هاري كين 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
عكاظ: نابولي يطلب من الهلال نصف مليار يورو للتخلي عن أوسيمين 2 ساعة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى منصور يعلن رحيله عن الزمالك 2 مصدر لـ في الجول: محمد محمود علم برحيله عن الأهلي من الإنترنت.. وفوجئنا ببند غريب 3 الأهلي يعلن رحيل سيد عبد الحفيظ عن منصب مدير الكرة 4 طبيب الملعب يكشف تشخيص إصابة طارق حامد