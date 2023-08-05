ريال مدريد ينفي رحيل فلورنتينو بيريز من رئاسة النادي

نفى ريال مدريد الأنباء المنتشرة حول نية رئيس النادي فلورنتينو بيريز ترك منصبه.

ونشر ريال مدريد بيانا مقتضبا عبر موقعه الرسمي اليوم السبت جاء فيه التالي:

في مواجهة شائعة ظهرت على بعض مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأن الرئيس فلورنتينو بيريز يفكر في ترك رئاسة النادي يود ريال مدريد التأكيد على كذب تلك الشائعات مؤكدا أنها ليس لها علاقة بالواقع.

وفي الجمعية العمومية المقبلة لن يكون هناك بند في جدول الأعمال لمناقشة تغيير اسم مدينة ريال مدريد الرياضية "فالديباس".

وكانت بعض الأنباء انتشرت حول رغبة بيريز في ترك منصبه عقب انضمام كيليان مبابي للنادي رسميا من باريس سان جيرمان.

ويتولى بيريز رئاسة ريال مدريد منذ عام 2009 في ولاية ثانية بعد واحدة أولى بدأت في 2000 وانتهت في 2006.