مؤتمر مدرب الرجاء: النصر يتطور من مباراة لأخرى.. ونقدر مسؤولية الممثل الوحيد لـ إفريقيا

السبت، 05 أغسطس 2023 - 15:02

كتب : FilGoal

زينباور

شدد الألماني جوزيف زينباور مدرب الرجاء المغربي على أن فريقه يقدر مسؤولية تمثيل إفريقيا في الأدوار الإقصائية من البطولة العربية.

ويلعب الرجاء أمام النصر غدا الأحد ضمن ربع نهائي البطولة العربية للأندية "كأس الملك سلمان".

وقال جوزيف زينباور في مؤتمر الصحفي "نعلم بأننا الفريق الوحيد من قارة أفريقيا لذا نحرص على تقديم الأفضل ومحاولة الاستفادة الفنية من الفرق التي سنلعب أمامها".

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وبات الرجاء الممثل الوحيد لقارة إفريقيا مقابل 7 أندية من قارة آسيا ضمن ربع نهائي البطولة العربية للأندية.

وأضاف "لويس كاسترو مدرب جديد على النصر وشاهدنا مبارياتهم ونحاول معرفة الفريق أكثر، ولكن هناك أيضا كرستيانو رونالدو الذي يتواجد هنا منذ عام ويعرف كل شيء"

وأتم "النصر تطور من مباراة لأخرى، ولكن الأهم هو تطوير فريقي وسأختار اللاعبين المناسبين لهذه المباراة، وإذا لم يعطي كل لاعب 100% لن ننتصر ضد النصر".

ويلعب الرجاء (متصدر المجموعة الرابعة) أمام النصر (وصيف المجموعة الثانية).

مواعيد ربع نهائي البطولة العربية

ينطلق الدور ربع النهائي اليوم السبت.

وستكون المباراة الأولى بين السد والشرطة وتقام في السادسة مساء.

وفي التاسعة مساء سيواجه الاتحاد منافسه الهلال في قمة سعودية مثيرة.

أما يوم الأحد فسيواجه الرجاء نظيره النصر في السادسة مساء.

ويُختتم ربع النهائي بمواجهة الشباب والوحدة في التاسعة مساء.

وتنقل مباريات البطولة عبر قنوات "إس إس سي" وتطبيق "شاهد".

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