الخامس.. البنك الأهلي يضم حسن شاهين
السبت، 05 أغسطس 2023 - 14:06
كتب : FilGoal
أعلن البنك الأهلي ضمه حسن شاهين حارس مرمى المقاولون العرب في صفقة انتقال حر رسميا.
حسن محمود شاهين
النادي : البنك الأهلي
وأوضح البنك الأهلي أن حسن شاهين وقع على عقد يربطه بالنادي لثلاث سنوات مقبلة.
وخاض الحارس صاحب الـ30 عاما مع المقاولون 79 مباراة استقبل خلالهم 90 هدفا وحافظ على نظافة شباكه 27 مرة.
وأصبح حسن شاهين خامس صفقات البنك الأهلي الصيفية بعد كل من محمد عبد اللطيف "جريندو" وسيرجي أكا وأحمد مدبولي وأيمن أشرف.
وأنهى البنك الأهلي الموسم الماضي في المركز الثاني عشر برصيد 39 نقطة، حيث ضمن تفادي الهبوط قبل النهاية بجولة واحدة.
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