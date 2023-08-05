هاتريك برونو سافيو.. بوليفار يفوز على بلومينج بسداسية في الدوري البوليفي

السبت، 05 أغسطس 2023 - 13:34

كتب : FilGoal

برونو سافيو - بوليفار

سجل برونو سافيو 3 أهداف "هاتريك" قاد بهم بوليفار لتحقيق فوزا عريضا في الدوري البوليفي.

وفاز بوليفار على نظيره بلو مينج بنتيجة 6-1 في ليلة تألق خلالها مهاجم الأهلي السابق.

وعاد سافيو لصفوف بوليفار هذا الصيف بعدما قضى موسما واحدا مع الأهلي.

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سافيو وصل إلى الهدف الرابع مع بوليفار خلال 4 مباريات بجميع المسابقات.

كما صنع المهاجم البرازيلي هدفين منذ عودته للنادي البوليفي.

الأهلي كان اتفق مع بوليفار على ضم سافيو مقابل مليون و500 ألف دولار يتم دفعهم على قسطين بواقع 800 ألف دولار للقسط الأول و700 ألف للثاني.

ومع عدم مشاركة اللاعب بشكل مستمر وخروجه من حسابات المدرب مارسيل كولر كان يرغب اللاعب في الرحيل وطلب بوليفار ضمه مجددا.

وخلال المفاوضات توصل الأهلي مع بوليفار لاتفاق تم من خلاله إسقاط القسط الثاني البالغ قيمته 700 ألف دولار.

ودفع بوليفار 300 ألف دولار للأهلي ليضم اللاعب البرازيلي نهائيا.

وحصل برونو سافيو على راتب قيمته 800 ألف دولار خلال الموسم الوحيد الذي قضاه رفقة الأهلي.

البرازيلي صاحب الـ 28 عاما شارك بقميص الأحمر في 18 مباراة وخلالهم سجل هدفين وصنع ثلاثة أهداف.

وتوج سافيو مع الأهلي بكأس مصر وكأس السوبر المصري ودوري أبطال إفريقيا، بجانب المشاركة في بطولة الدوري المصري التي اتقرب المارد الأحمر من حسم لقبها.

ولم يتواجد اللاعب البرازيلي في قائمة الأهلي بكأس العالم للأندية والتي حل بها المارد الأحمر رابعا.

بوليفار برونو سافيو النادي الأهلي
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