عكاظ: نابولي يطلب من الهلال نصف مليار يورو للتخلي عن أوسيمين

طلب نابولي الحصول على 500 مليون يورو للتخلي عن فيكتور أوسيمين لصالح الهلال السعودي.

ويمتد عقد أوسيمين مع نابولي حتى صيف 2025.

وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، فإن الهلال قدم عرضا لضم فيكتور أوسيمين بقيمة 120 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة السعودية أن إدارة نابولي طلبت الحصول على 500 مليون يورو لبيع عقد اللاعب النيجيري.

ويرغب الهلال في التعاقد مع مهاجم في أسرع وقت لتعويض رحيل الثنائي أوديون إيجالو وموسى ماريجا.

وتعثرت مفاوضات الهلال مع الصربي ألكسندر ميتروفيتش بسبب رفض فولام التخلي عن خدماته.

وضم الهلال خلال الصيف الجاري 4 صفقات: سيرجي سافيتش ومالكوم وروبن نيفيز وكاليدو كوليبالي.

ويعد أوسيمين صاحب الـ24 عاما هدفا كذلك لفرق تشيلسي، وريال مدريد، وباريس سان جيرمان.

ونجح أوسيمين في إعادة لقب الدوري الإيطالي إلى خزائن نابولي بعد غياب 33 عاما.

وشارك المهاجم النيجيري مع نابولي خلال الموسم الماضي في 39 مباراة وسجل 31 هدفا وصنع 5 آخرين.