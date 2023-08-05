حمزة علاء: كرة اليد ساهمت في تحولي لحارس مرمى.. والشناوي ساعدني كثيرا

السبت، 05 أغسطس 2023 - 12:25

كتب : FilGoal

حمزة علاء

كشف حمزة علاء حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأولمبي عن سبب تحوله للعب في مركزه الحالي بسبب صدفة وكرة اليد.

وتحدث حمزة علاء لقناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "كنت أحب لعبة كرة اليد دائما وظللت ألعبها بجوار الكرة حتى أتممت 15 عاما وتعين علي الاختيار ووقتها اخترت كرة القدم".

وأكمل "بدايتي في الأهلي كانت مع المدرب وجدان عزمي والمشرف على حراس المرمى كان إبراهيم رياض وأنا مدين له بالكثير ولكل ما وصلت له حتى الآن هو من علمني الأساسيات".

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وأردف "أي شخص يبدأ لعب كرة القدم يرغب في اللعب وتسجيل الأهداف والاحتفال وتقليد ما يحدث في المباريات".

واستدرك "لذا كنت لاعبا بشكل تقليدي وفي أحد التدريبات الحارس لم يحضر وأنا كنت ألعب كحارس مرمى في كرة اليد ووقتها لعبت في المران كحارس مرمى ومن ثم استمررت في المنصب".

وعن المنافسة محمد الشناوي قال حمزة علاء: "هو تاريخ هو أفضل حارس مرمى في مصر وإفريقيا وهو قدوة وشقيق أكبر لي وأحاول الوصول لما حققه".

وأردف "بالطبع أعمل بطريقتي وأحاول تقوية مميزاتي وتقليل نقط ضعفي لكن الشناوي خرج من الأهلي وعاد ليثبت نفسه مع الأهلي ومنتخب مصر وهذا شيء لا يصدر سوى من شخص مجتهد وأتمنى صناعة اسم لنفسي مثله".

وبسؤاله عن احتمالية تواجد الشناوي في قائمة منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024 قال: "بالطبع أتمنى المشاركة في الأولمبياد ولكن الأمر يعود للجهاز الفني".

وعن التأهل للأولمبياد والحصول على المركز الثاني في كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة قال: "لا يوجد من يشارك فينا مع أنديته وقبل ذهابنا لأمم إفريقيا في المغرب كان يقال لنا ستعودون سريعا ولكننا قاتلنا".

وبسؤاله هل تواصل الشناوي معه وقت البطولة كشف "كان يتواصل معي كثيرا خلال بطولة أمم إفريقيا وتواصلت معه قبل انطلاق المسابقة وسألته كيف تعاملت مع ضغط مباريات إفريقيا والبطولات المجمعة خاصة في ظل عدم مشاركتي مع الأهلي".

وأتم حمزة علاء تصريحاته "الشناوي كان يقول لي العب على كل كرة ولا تفكر في أي شيء سوى في الهجوم المقبل عليك ومن ثم الـ90 دقيقة التي تخوضها فقط ولا تفكر في مباراة سابقة أو مقبلة، لقد ساعدني كثيرا".

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