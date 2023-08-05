"يا له من اسم جميل".. مانشستر سيتي يتعاقد مع جفارديول

السبت، 05 أغسطس 2023 - 12:12

كتب : FilGoal

جوارديولا وجفارديول

أتم مانشستر سيتي صفقة التعاقد مع يوشكو جفارديول قادما من لايبزج الألماني.

وأعلن مانشستر سيتي تعاقده مع جفارديول حتى صيف 2027.

وكلفت صفقة انتقال جفارديول خزائن مانشستر سيتي نحو 90 مليون يورو بحسب التقارير.

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وبات جفارديول الصفقة الثانية لمانشستر سيتي في الصيف الجاري بعد التعاقد مع ماتيو كوفاسيتش من صفوف تشيلسي.

الدولي الكرواتي أصبح المدافع السادس في كتيبة بيب جوارديولا وانضم لكل من: جون ستونز وإيمريك لابورت وروبن دياز ومانويل أكانجي وناثان أكي.

اسم جميل

بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أقر في المؤتمر الصحفي أمس -الجمعة- بأن اللاعب يجري الفحوصات الطبية بالفعل.

وعن ضم جفارديول قال المدرب الإسباني: "جفارديول؟ لديه اسمه جميل يا له من اسم عائلة، هو يجري الفحوصات الطبية أتمنى إتمام الصفقة في الساعات أو الأيام المقبلة".

يذكر أن جفارديول تنطق بالإسبانية جوارديول وهو الاسم القريب من عائلة مدرب مانشستر سيتي.

وخاض جفارديول مع لايبزيج 87 مباراة سجل خلالهم خمسة أهداف وصنع ثلاثة آخرين.

ويملك جفارديول صاحب الـ21 عاما 21 مباراة بقميص منتخب كرواتيا سجل خلالهم هدفين.

يوشكو جفارديول مانشستر سيتي
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