خبر في الجول – الجونة يحصل على توقيع أحمد مسعود

السبت، 05 أغسطس 2023 - 12:00

كتب : عمرو نبيل

أحمد مسعود - الزمالك والمصري

حصل نادي الجونة على توقيع أحمد مسعود حارس مرمى طلائع الجيش لمدة موسمين.

وانتهى عقد مسعود مع طلائع الجيش بنهاية موسم 2022-2023.

وحسبما علم فإن نادي الجونة حصل على توقيع أحمد مسعود لمدة موسمين ليضمه في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع طلائع الجيش.

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مسعود انتقل لصفوف طلائع الجيش خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية لمدة 6 أشهر قادما من المصري.

ولعب مسعود 6 سنوات في المصري بعدما انضم إليه قادما من تليفونات بني سويف وكان عقده يمتد عحتى 2025 قبل ان يتم فسخه بالتراضي بين الطرفين.

وأصبح أحمد مسعود الصفقة الثانية للجونة تحضيرا للموسم الجديد.

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق فإن الجونة وقع بالفعل مع محمد الصباحي لاعب سموحة السابق في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الفريق الأزرق.

محمد الصباحي يشغل مركزي الجناح الأيسر وصانع الألعاب، ويبلغ من العمر 29 عاما.

ووقع الصباحي على عقود انضمامه إلى نادي الجونة لمدة موسمين.

أحمد مسعود طلائع الجيش الجونة
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