سكاي: 6 ملايين يورو تفصل توتنام عن مهدي طارمي

بات توتنام قريبا من التعاقد مع مهدي طارمي مهاجم بورتو البرتغالي.

وينتهي تعاقد طارمي مع بورتو في صيف 2024.

وحسبما ذكر فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق في الانتقالات في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا فإن توتنام في محادثات قوية مع بورتو للتوقيع مع مهدي طارمي.

وأوضح رومانو أن توتنام مستعد لدفع 24 مليون يورو بينما يريد بورتو 30 مليونا للتخلي عن هدافه الإيراني.

صاحب الـ 30 عاما سبق له خوض تجربة عربية في صفوف الغرافة القطري قبل الانتقال لـ ريو آفي البرتغالي في صيف 2019.

وحصل المهاجم الإيراني على لقب هداف الدوري البرتغالي بقميص ريو آفي في موسم 2019-2020 برصيد 20 هدفًا لينضم على بورتو في صيف 2020.

وشارك طارمي مع بورتو خلال الموسم الحالي في 51 مباراة وسجل 31 هدفًا وصنع 14 آخرين بجميع المسابقات.

هاري كين

تحرك توتنام للتعاقد مع طارمي قد يكون له علاقة بموقف هاري كين هداف الفريق.

وينتهي تعاقد هاري كين مع توتنام بنهاية الموسم المقبل ويجري بايرن ميونيخ محاولات مكثفة للحصول على خدماته.

بايرن ميونيخ قدم عرضا جديدا إلى توتنام لضم مهاجمه وقائد الفريق هاري كين أمس الجمعة.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورت" ألمانيا فإن عرض بايرن بلغت قيمته أكثر من 100 مليون يورو بالإضافة لحوافز.

وذكرت صحيفة "سبورت" الألمانية في تقرير لها أنه حال عدم اقتناع توتنام بذلك العرض فإن بايرن سينسحب من المفاوضات ويبحث عن أهداف أخرى.

وأوضح التقرير أن محيط هاري كين يضغط بقوة على إدارة توتنام لقبول العرض.

وكانت صحيفة "تيليجراف" الإنجليزية ذكرت في تقرير لها في وقت سابق أن بايرن حدد لتوتنام مساء الجمعة كموعد أخير لقبول عرضهم لضم هاري كين وهو ما لم يحدث حتى الآن.

لكن حال عدم رد توتنام على عرض بايرن فمن المتوقع بقاء كين مع الفريق في موسمه الأخير الذي ينتهي بعده تعاقده.