رومانو: سكاماكا إلى أتالانتا

أتم أتالانتا اتفاقه مع وست هام بشأن المهاجم الدولي الإيطالي جيانلوكا سكاماكا.

ويمتد عقد ساكاماكا مع وست هام حتى صيف 2027.

وحسبما ذكر فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق في الانتقالات في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا فإن العقود يتم إعدادها في الوقت الحالي بعدما توصل أتالانتا إلى اتفاق مع وست هام.

وأوضح رومانو أن قيمة الصفقة 25 مليون يورو+ 5 مليون إضافات.

كما أدرج وست هام بندا يمنحه الحصول على نسبة 10% في حال إعادة البيع.

وحجز أتالانتا موعدا لإجراء جيانلوكا سكاماكا الفحوصات الطبية في إيطاليا.

صاحب الـ24 عاما انضم إلى وست هام الصيف الماضي قادما من ساسولو.

وخاض سكاماكا 27 مباراة مع وست هام وسجل 8 أهداف بجميع المسابقات.

سكاماكا تألق في صفوف ساسولو الذي تواجد في صفوفه منذ 2017 وقضى أغلب الوقت معارًا، لكنه استطاع التعبير عن ذاته الموسم قبل الماضي لتتصارع عليه الأندية الأوروبية قبل أن يظفر بخدماته وست هام.

وسجّل سكاماكا 16 هدفًا في 41 مباراة مع ساسولو.

وبدأ سكاماكا مسيرته في ناشئي لاتسيو ثم تحوّل لناشئي الجار روما، قبل أن يخوض مغامرة في ناشئي بي إس في أيندهوفن.

ولعب سكاماكا معارًا من ساسولو إلى كريمونيزي، وزفوله الهولندي، وأسكولي، وجنوى.