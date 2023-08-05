"لا نعرف مدى قدرته على التواجد".. تقرير: طارق حامد يغيب عن مواجهة الهلال

بات من المحتمل بشكل كبير غياب طارق حامد لاعب خط وسط اتحاد جدة عن ملاقاة الهلال في كأس العرب.

طارق حامد النادي : الاتحاد الاتحاد

ويواجه الاتحاد منافسه الهلال في ربع نهائي كأس العرب في التاسعة مساء اليوم السبت.

وقال نونو سانتو المدير الفني للاتحاد لصحيفة "الرياضية" السعودية: "لا نعرف حتى الآن مدى قدرته على المشاركة من عدمها. هناك شكوكٌ حول ذلك".

وفي السياق ذاته أوضحت بعض المصادر للصحيفة ذاتها أن طارق لن يستطيع المشاركة في القمة السعودية بسبب عدم شفائه التام من الإصابة وإجرائه لعملية جراحية في الوجه.

كان طارق حامد قد غادر مباراة اتحاد جدة والصفاقسي في ثاني جولات كأس العرب مصابا في الدقيقة الـ44 بعد تدخل قوي جدا من حسين علي لاعب الصفاقسي، والذي طٌرد على إثر تلك الكرة.

وتعد تلك المرة هي الثالثة فقط في مسيرة طارق حامد، التي يغادر فيها أي مباراة يخوضها مصابا. الأولى كانت مع الزمالك أمام سموحة بتاريخ 24 يناير 2016، ثم كانت الثانية رفقة منتخب مصر أمام أوروجواي في كأس العالم 2018.