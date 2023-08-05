"لا نعرف مدى قدرته على التواجد".. تقرير: طارق حامد يغيب عن مواجهة الهلال

السبت، 05 أغسطس 2023 - 10:52

كتب : FilGoal

كانتي وطارق حامد

بات من المحتمل بشكل كبير غياب طارق حامد لاعب خط وسط اتحاد جدة عن ملاقاة الهلال في كأس العرب.

طارق حامد

النادي : الاتحاد

الاتحاد

ويواجه الاتحاد منافسه الهلال في ربع نهائي كأس العرب في التاسعة مساء اليوم السبت.

وقال نونو سانتو المدير الفني للاتحاد لصحيفة "الرياضية" السعودية: "لا نعرف حتى الآن مدى قدرته على المشاركة من عدمها. هناك شكوكٌ حول ذلك".

أخبار متعلقة:
مواعيد مباريات اليوم السبت 5-8-2023 والقنوات الناقلة.. الاتحاد والهلال ومانشستر يونايتد متصدرها هبط فريقه وحاملها تغير في الـ +90.. ما وراء المعايير الخفية لجائزة رجل المباراة خبر في الجول – الجونة يتمم أولى صفقاته الصيفية

وفي السياق ذاته أوضحت بعض المصادر للصحيفة ذاتها أن طارق لن يستطيع المشاركة في القمة السعودية بسبب عدم شفائه التام من الإصابة وإجرائه لعملية جراحية في الوجه.

كان طارق حامد قد غادر مباراة اتحاد جدة والصفاقسي في ثاني جولات كأس العرب مصابا في الدقيقة الـ44 بعد تدخل قوي جدا من حسين علي لاعب الصفاقسي، والذي طٌرد على إثر تلك الكرة.

وتعد تلك المرة هي الثالثة فقط في مسيرة طارق حامد، التي يغادر فيها أي مباراة يخوضها مصابا. الأولى كانت مع الزمالك أمام سموحة بتاريخ 24 يناير 2016، ثم كانت الثانية رفقة منتخب مصر أمام أوروجواي في كأس العالم 2018.

طارق حامد الهلال اتحاد جدة كأس العرب
نرشح لكم
مواعيد مباريات اليوم السبت 5-8-2023 والقنوات الناقلة.. الاتحاد والهلال ومانشستر يونايتد مؤتمر سانتو: مواجهة الهلال ستكون مختلفة.. وهذا موقف فابينيو مؤتمر كوليبالي: البطولة العربية رائعة.. وسنفعل كل شيء للعبور لنصف النهائي مؤتمر جيسوس: ننتظر تدعيمات في أسرع وقت.. وموقف مالكوم أمام اتحاد جدة تقرير: سانتو يحدد شرطا لمشاركة كانتي في كلاسيكو السعودية مواعيد مباريات ربع نهائي كأس العرب.. القنوات الناقلة مؤتمر أوسوريو: فخور بأداء اللاعبين.. حجمنا النصر وتبديلاتي لم تكن دفاعية مؤتمر مدرب النصر: أبارك للزمالك على الأداء.. لم نكن جيدين أمامهم
أخر الأخبار
عكاظ: نابولي يطلب من الهلال نصف مليار يورو للتخلي عن أوسيمين دقيقة | السعودية
حمزة علاء: كرة اليد ساهمت في تحولي لحارس مرمى.. والشناوي ساعدني كثيرا 21 دقيقة | الدوري المصري
"يا له من اسم جميل".. مانشستر سيتي يتعاقد مع جفارديول 35 دقيقة | الكرة الأوروبية
وكيله لـ في الجول: عملية جراحية لـ خالد عبد الفتاح بعد إصابته أمام المصري 36 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – الجونة يحصل على توقيع أحمد مسعود 47 دقيقة | الكرة المصرية
الصفقة السابعة لسبع سنوات.. تشيلسي يضم روبرت سانشيز من برايتون 48 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سكاي: 6 ملايين يورو تفصل توتنام عن مهدي طارمي ساعة | الكرة الأوروبية
رومانو: سكاماكا إلى أتالانتا ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى منصور يعلن رحيله عن الزمالك 2 مصدر لـ في الجول: محمد محمود علم برحيله عن الأهلي من الإنترنت.. وفوجئنا ببند غريب 3 الأهلي يعلن رحيل سيد عبد الحفيظ عن منصب مدير الكرة 4 طبيب الملعب يكشف تشخيص إصابة طارق حامد