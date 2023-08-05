مواعيد مباريات اليوم السبت 5-8-2023 والقنوات الناقلة.. الاتحاد والهلال ومانشستر يونايتد

يشهد اليوم السبت انطلاق ربع نهائي كأس العرب والذي سيقام خلاله قمة سعودية.

لكن البداية ستكون في السادسة مساء حيث يلتقي السد مع منافسه الشرطة.

وستذاع المباراة عبر قناة "إس إس سي إكسترا 1" وتطبيق "شاهد".

وفي التاسعة مساء سيواجه الاتحاد منافسه الهلال عبر قناة "إس إس سي سبورت 1" وتطبيق "شاهد".

وفي الثالثة إلا ربع مساء سيواجه مانشستر يونايتد منافسه لانس وديا في ملعب أولد ترافورد.

ومن المنتظر وفقا للتقارير الصحفية الإعلان عن ضم يونايتد لرامسوس هويلاند من أتالانتا قبل انطلاق المباراة.

وستذاع المباراة عبر موقع النادي الرسمي.

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