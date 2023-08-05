مواعيد مباريات اليوم السبت 5-8-2023 والقنوات الناقلة.. الاتحاد والهلال ومانشستر يونايتد
السبت، 05 أغسطس 2023 - 10:40
كتب : FilGoal
يشهد اليوم السبت انطلاق ربع نهائي كأس العرب والذي سيقام خلاله قمة سعودية.
لكن البداية ستكون في السادسة مساء حيث يلتقي السد مع منافسه الشرطة.
وستذاع المباراة عبر قناة "إس إس سي إكسترا 1" وتطبيق "شاهد".
وفي التاسعة مساء سيواجه الاتحاد منافسه الهلال عبر قناة "إس إس سي سبورت 1" وتطبيق "شاهد".
وفي الثالثة إلا ربع مساء سيواجه مانشستر يونايتد منافسه لانس وديا في ملعب أولد ترافورد.
ومن المنتظر وفقا للتقارير الصحفية الإعلان عن ضم يونايتد لرامسوس هويلاند من أتالانتا قبل انطلاق المباراة.
وستذاع المباراة عبر موقع النادي الرسمي.
نرشح لكم
"لا نعرف مدى قدرته على التواجد".. تقرير: طارق حامد يغيب عن مواجهة الهلال مؤتمر سانتو: مواجهة الهلال ستكون مختلفة.. وهذا موقف فابينيو مؤتمر كوليبالي: البطولة العربية رائعة.. وسنفعل كل شيء للعبور لنصف النهائي مؤتمر جيسوس: ننتظر تدعيمات في أسرع وقت.. وموقف مالكوم أمام اتحاد جدة تقرير: سانتو يحدد شرطا لمشاركة كانتي في كلاسيكو السعودية مواعيد مباريات ربع نهائي كأس العرب.. القنوات الناقلة مؤتمر أوسوريو: فخور بأداء اللاعبين.. حجمنا النصر وتبديلاتي لم تكن دفاعية مؤتمر مدرب النصر: أبارك للزمالك على الأداء.. لم نكن جيدين أمامهم