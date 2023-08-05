خبر في الجول – الجونة يتمم أولى صفقاته الصيفية

أتم نادي الجونة إجراءات ضم أولى صفقاته الصيفية استعدادا للموسم الجديد.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الجونة وقع بالفعل مع محمد الصباحي لاعب سموحة السابق في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الفريق الأزرق.

محمد الصباحي يشغل مركزي الجناح الأيسر وصانع الألعاب، ويبلغ من العمر 29 عاما.

ووقع الصباحي على عقود انضمامه إلى نادي الجونة لمدة موسمين.

الصباحي شارك خلال الموسم الماضي في 6 مباريات فقط. سجل فيهم هدفا أمام الزمالك.

وبدأ الصباحي مسيرته في نادي النصر للتعدين، قبل أن ينضم إلى أسوان عام 2019، ومنه انتقل إلى الاتحاد السكندري 2020.

وفي 2021 انضم إلى طلائع الجيش معارا لمدة موسم، قبل أن يعود للاتحاد ومنه ينتقل إلى سموحة مطلع الموسم المنقضي.

كان الجونة قد صعد للدوري الممتاز في الموسم المقبل بعد موسم واحد قضاه في الدوري الدرجة الثانية من خلال مجموعة الصعيد.