الثالثة على التوالي في المباراة الأولى.. أيندهوفن بطلا للسوبر الهولندي بقيادة بوش

الجمعة، 04 أغسطس 2023 - 23:38

كتب : FilGoal

آيندهوفين بطلا للسوبر الهولندي

توج بي آس في أيندهوفن بطلا لكأس السوبر الهولندي على حساب فيينورد لموسم 2023/2024.

وفاز أيندهوفن على فيينورد بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة على ملعب "دي كويب".

وسجل نوا لانج هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ79. طولية رائعة من أوليفر بوسكاجالي إلى إسماعيل سايباري الذي أرسل عرضية من لمسة واحدة، قابلها لانج بمتابعة في المرمى مسجلا الهدف الوحيد.

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البطولة جاءت لـ أيندهوفن في المباراة الأولى تحت قيادة مدربهم الجديد بيتر بوش. بطولة هي الأولى لـ بوش كمدرب بعدما لعب وتوج بالألقاب بقميص فيينورد.

ورغم تولي تدريب أياكس، وبوروسيا دورتموند، وباير ليفركوزن، وأوليمبك ليون، لكن البطولة دور استعصى كثيرا على بيتر بوش سابقا، حتى توج أخيرا ولأول مرة هذه الأمسية.

وعزز أيندهوفن رقمه القياسي في عدد مرات التتويج بالسوبر الهولندي "سوبر يوان كرويف" ووصل للتتويج الـ14 تاريخيا، والثالث على التوالي.

أيندهوفن كان يخوض السوبر بصفته بطلا لكأس هولندا، فيما يدخل فيينورد المباراة بقيادة مدربه آرني سلوت كبطل للدوري الهولندي عن الموسم الماضي.

وبعد الخسارة، ظل فيينورد برصيد أربع ألقاب سوبر هولندي فقط، كان آخرهم عام 2018.

كأس السوبر الهولندي أيندهوفن فيينورد
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