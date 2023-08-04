استعدادا لموسم طويل.. الزمالك راحة 20 يوما قبل بدء الإعداد
الجمعة، 04 أغسطس 2023 - 23:18
كتب : إبراهيم رمضان
حصل لاعبو الزمالك على راحة طويلة بقرار من الجهاز الفني بقيادة خوان كارلوس أوسوريو.
وقرر أوسوريو منح لاعبي الزمالك راحة طويلة لمدة 20 يوم، قبل بدء فترة الإعداد للموسم الجديد.
وتقرر بدء فترة الإعداد للموسم الجديد يوم 25 أغسطس الجاري.
جاء القرار بعد وداع الزمالك لبطولة كأس العرب للأندية باحتلال المركز الثالث في مجموعته خلف فريقي الشباب والنصر السعوديين.
ويبدأ الموسم الجديد في مصر يوم 17 سبتمبر المقبل بالجولة الأولى من بطولة الدوري لموسم 2023/2024.
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