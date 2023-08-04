كرة يد – الكشف عن قرعة الزمالك والبنك الأهلي في كأس العرب
الجمعة، 04 أغسطس 2023 - 22:34
كتب : FilGoal
أسفرت قرعة البطولة العربية لكرة اليد عن مجموعتين متوازنتين لفريقي الزمالك والبنك الأهلي.
ووقت البنك الأهلي في المجموعة الأولى من البطولة رفقة فرق مٌضر السعودي، والكويت الكويتي، والجزيرة الإماراتي، والحشد الرياضي العراقي.
على الجانب الآخر، وقع الزمالك في المجموعة الثانية رفقة فرق الهدى السعودي، والعربي الكويتي، ووفاق عين التوتة الجزائري، والشعلة اليمني.
ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأوائل من كل مجموعة إلى الدور التالي، ليلعب الفرق دور ربع النهائي بنظام خروج المغلوب حتى النهائي.
ويتأهل بطل تلك البطولة للمشاركة في فعاليات كأس العالم للأندية.
وستقام البطولة في السعودية خلال الفترة من 16 إلى 27 أغسطس الجاري.
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