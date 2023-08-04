وقع بالفعل.. تطور كبير في صفقة انتقال جفارديول إلى مانشستر سيتي

الجمعة، 04 أغسطس 2023 - 22:08

كتب : FilGoal

جوسكو جفارديول لاعب لايبزيج

تطور كبير وقع بالفعل في صفة انتقال المدافع الكرواتي يوشكو جفارديول من لايبزج الألماني إلى صفوف مانشستر سيتي.

وبحسب الصحفي فابريزيو رومانو فقد وقع اللاعب بالفعل على عقود انتقاله إلى الفريق الأزرق السماوي.

وأقر بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي في المؤتمر الصحفي اليوم -الجمعة- بأن اللاعب يجري الفحوصات الطبية بالفعل.

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ويمتد تعاقد جفارديول مع لايبزيج حتى صيف عام 2027.

وخاض جفارديول مع لايبزيج 87 مباراة سجل خلالهم خمسة أهداف وصنع ثلاثة آخرين.

ويملك جفارديول صاحب الـ21 عاما 21 مباراة بقميص منتخب كرواتيا سجل خلالهم هدفين.

وخلال الصيف الجاري ضم مانشستر سيتي ماتيو كوفاسيتش من صفوف تشيلسي.

يوشكو جفارديول مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
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