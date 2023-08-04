وقع بالفعل.. تطور كبير في صفقة انتقال جفارديول إلى مانشستر سيتي

تطور كبير وقع بالفعل في صفة انتقال المدافع الكرواتي يوشكو جفارديول من لايبزج الألماني إلى صفوف مانشستر سيتي.

وبحسب الصحفي فابريزيو رومانو فقد وقع اللاعب بالفعل على عقود انتقاله إلى الفريق الأزرق السماوي.

وأقر بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي في المؤتمر الصحفي اليوم -الجمعة- بأن اللاعب يجري الفحوصات الطبية بالفعل.

ويمتد تعاقد جفارديول مع لايبزيج حتى صيف عام 2027.

وخاض جفارديول مع لايبزيج 87 مباراة سجل خلالهم خمسة أهداف وصنع ثلاثة آخرين.

ويملك جفارديول صاحب الـ21 عاما 21 مباراة بقميص منتخب كرواتيا سجل خلالهم هدفين.

وخلال الصيف الجاري ضم مانشستر سيتي ماتيو كوفاسيتش من صفوف تشيلسي.