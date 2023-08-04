الصفقة الرابعة - بطل الكونفدرالية مستمر في الإسكندرية.. الاتحاد يضم عمر صلاح

الجمعة، 04 أغسطس 2023 - 21:31

كتب : هاني العوضي

عمر صلاح حارس الزمالك

واصل الاتحاد السكندري إعلان صفقاته بضم حارس جديد من سموحة.

أعلن الاتحاد السكندري التعاقد مع عمر صلاح حارس سموحة بشكل رسمي، وبعقد لمدة موسمين مقبلين.

عمر صلاح بدأ مسيرته في نادي الزمالك، حيث تدرج بمختلف الأعمار السنية، حتى لعب للفريق الأول في ظروف صعبة، كانت أولها أمام الأهلي في قمة أمام الأهلي بالجولة الأخيرة من موسم 2016/2017. وقتها لم يكن قد تعدى سن 19 عاما فقط وأبلى بلاء حسنا رغم الخسارة بهدفين.

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الحارس الواعد عاد بعد تلك المباراة إلى فريق الشباب مجددا، قبل أن يعود للظهور في عام 2019 بعد إصابة عماد السيد ومحمود عبد الرحيم "جنش" حارسا الفريق حينها.

وفي نهائي كأس الكونفدرالية بهذا العام أمام نهضة بركان وفي قلب مدينة بركان تحديدا، وجد عمر صلاح نفسه أساسيا في غياب عماد السيد للإصابة، وجنش للإيقاف.

وبأداء بطولي، خرج عمر صلاح بأقل الأضرار بعدما فاز نهضة بركان بهدف واحد في الوقت الضائع، قبل أن يعود الزمالك ويحقق اللقب من استاد برج العرب في الإياب.

كانت تلك لحظات عمر صلاح الأخيرة مع الزمالك، قبل أن ينتقل إلى سموحة ويقضي معهم 2019 ويلعب معهم منذ ذلك الحين.

صاحب الـ25 عاما شارك في 9 مباريات فقط بالموسم الماضي رفقة سموحة في ظل تألق الهاني سليمان، لينتقل الآن إلى محطة جديدة ولكن في الإسكندرية أيضا مع الجار الأكبر، نادي الاتحاد السكندري.

وتعد الصفقة هي الرابعة للاتحاد السكندري هذا الصيف بعد التعاقد مع هاني الطامي لاعب وسط المنصورة، وعمرو صالح ظهير وادي دجلة، وأحمد غنيم مدافع سبورتنج.

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