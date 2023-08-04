تعويضا لضربة الغريم.. نوح درويش على أبواب برشلونة

الجمعة، 04 أغسطس 2023 - 20:56

كتب : FilGoal

نوح درويش

يقترب برشلونة من التعاقد مع جوهرة شابة جديدة، تعويضا لانتقال التركي أردا جولير إلى الغريم ريال مدريد.

وبحسب الصحفي فابريزيو رومانو، فإن نوح درويش أو "نوا دارفيتش" وفقا للكتابة الألمانية، لاعب فرايبورج الواعد الذي ولد عام 2006 بات على أعتاب كامب نو.

ونقل رومانو النبأ عن مصادر داخل نادي برشلونة.

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يجيد درويش اللعب كصانع ألعاب، كما يلعب في خط الوسط والجناح الأيمن.

وخاض اللاعب 4 مباريات دولية مع ألمانيا تحت 16 عاما، ثم 16 مباراة دولية مع منتخب تحت 17 عاما سجل خلالها 5 أهداف.

وشارك اللاعب في 23 مباراة في الدوري الألماني للجنوب والجنوب الغربي تحت 17 عاما، سجل خلالها 9 أهداف وصنع 5.

فيما لعب أيضا 3 مباريات في بطولة تحت 19 عاما.

وتعاقد برشلونة حتى الآن مع أوريول روميو لاعب وسط جيرونا مقابل 3.4 مليون يورو، وإلكاي جوندوجان لاعب وسط مانشستر سيتي وإنيجو مارتينيز مدافع أتلتيك بلباو في صفقتي انتقال حر.

نوح درويش برشلونة الدوري الألماني الدوري الإسباني
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