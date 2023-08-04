خبر في الجول - التظلمات ترفض استئناف البنك الأهلي على حكم إلزامهم بمستحقات بهاء مجدي

رفضت لجنة التظلمات التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، استئناف البنك الأهلي على حكم أحقية بهاء مجدي في الحصول على 25% من قيمة مستحقاته لدى النادي عن الموسم الماضي.

بهاء مجدي النادي : السكة الحديد البنك الأهلي

وألزمت اللجنة نادي البنك الأهلي بدفع المستحقات أو منعه من القيد.

وعلم FilGoal.com بأن لجنة شؤون اللاعبين ألزمت النادي بدفع غرامة فسخ عقد اللاعب من طرف واحد، وإلزام النادي بسداد 25% من مستحقات بهاء مجدي في الموسم الثاني له مع الفريق.

وكان البنك الاهلي قد تقدم بإستئناف على قرار لجنة شؤون اللاعبين وتم رفضه من لجنة التظلمات.

وفي حالة تمنع البنك الأهلي عن السداد، سيتم منع النادي من التعاقدات.

كان بهاء مجدي قد لعب لنادي البنك الأهلي عام 2020 قادما من النادي المصري وبعقد لثلاث سنوات، قبل أن يفسخ البنك الأهلي عقد اللاعب من طرف واحد بعد نهاية الموسم الأول.

ويلعب صاحب الـ34 عاما حاليا في نادي السكة الحديد بدوري الدرجة الثانية المصري.