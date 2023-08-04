مد فترة قيد القائمة الأولى في الدوري المصري

الجمعة، 04 أغسطس 2023 - 18:46

كتب : رضا السنباطي

شعار الاتحاد المصري لكرة القدم

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، مد فترة قيد القائمة الأولى للفرق في الدوري المصري.

وأعلن اتحاد الكرة، مد مهلة قيد القائمة الأولى إلى 8 أغسطس بدلا من 5 أغسطس.

وأكد اتحاد الكرة إن باقي الشروط مستمرة طبقا لتعليمات الاتحاد بشكل طبيعي.

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كان اتحاد الكرة قد أعلن في وقت سابق تغيير موعد نهاية باب القيد للفترة الحالية قبل الموسم الجديد ليكون الثالثة ظهر يوم 14 سبتمبر المقبل.

وتكون القائمة الأولى للأندية من أجل قيد اللاعبين المستمرين مع الفريق من الموسم الماضي، بالإضافة إلى العائدين من الإعارات.

اتحاد الكرة
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