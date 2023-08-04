بعيدا عن الأهداف التاريخية.. من هو خالد بيبو مدير الكرة الجديد في الأهلي

يملك خالد بيبو ذكريات خالدة في الأذهان من مسيرته الكروية كمهاجم الأهلي السابق، وها هو الآن يظهر مع الفريق الأول مرة أخرى بعد مرور 18 عاما على رحيله، ولكن في دور مختلف تماما.

وأعلن الأهلي تولي خالد بيبو لمنصب مدير الكرة خلفا لسيد عبد الحفيظ.

هاتريك تاريخي سجله بيبو في شباك صنداونز في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2001، وسوبر هاتريك لا يُنسى في دفاتر قمة الكرة المصرية، في فوز الأهلي الشهير على الزمالك بنتيجة 6-1 عام 2002.

بين هذا وذاك.. من هو خالد بيبو اللاعب والإداري؟

الكل يعرف اللاعب جيدا، فقد ظهر مع منتخب السويس في التسعينات، ومنه انتقل إلى الإسماعيلي عام 1997.

بعد 3 سنوات بقميص الدراويش، اتجه بيبو إلى صفوف الأهلي عام 2000.

في 5 سنوات، توج المهاجم بدوري أبطال إفريقيا 2001 وأحرز الهاتريك الشهير في النهائي، وفاز بالسوبر الإفريقي ثم كأس مصر 2003 مع الأهلي، بفضل هدف سجله في النهائي أمام الإسماعيلي قبل اتجاه الفريقين لركلات الترجيح.

ورغم أنه عاش السنوات الأربع التي لم يتوج خلالها الأهلي بالدوري، إلا أنه كان شاهدا على عودة اللقب في موسم 2004-2005 قبل رحيله إلى المصري.

قضى بيبو مع المصري عاما واحدا، ثم اتجه إلى بتروجت قبل اعتزال اللعبة في 2008.

المرحلة التالية

ظهور بيبو كأحد الكوادر الإدارية في النادي الأهلي لم يكن وليد الصدفة، ولم يهبط بطائرة على منصب مدير الكرة.

عمل بيبو -46 عاما في منصب مدير أكاديمية النادي الأهلي بين 2018 و2019.

ثم أصبح عضوا بلجنة التخطيط بين 2019 و2020.

وفي عام 2020 تولى بيبو منصب رئيس قطاع الناشئين، الذي غادره رسميا قبل دقائق.

والآن يبدأ المهاجم السابق ومدير الكرة الحالي مهمته الجديدة، خلفا للاعب الوسط الشهير ومدير الكرة الأبرز سيد عبد الحفيظ.