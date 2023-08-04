النسر الثاني.. المصري يعلن ضم ميدو جابر

الجمعة، 04 أغسطس 2023 - 18:33

كتب : FilGoal

ميدو جابر من احتنفال سيراميكا كليوباترا بالتتويج بكأس الرابطة

كشف النادي المصري عن ثاني صفقاته الصيفية للموسم المقبل رسميا.

ميدو جابر

النادي : المصري

المصري

وأعلن النادي المصري ضم ميدو جابر جناح نادي سيراميكا كليوباترا بشكل رسمي.

ووقع ميدو جابر على عقود انضمامه إلى النادي المصري حتى عام 2026.

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ويعد ميدو جابر هو ثاني صفقات المصري الصيفية بعد ضم محمد الشامي جناح الإسماعيلي في صفقة انتقال حر.

ميدو جابر بدأ مسيرته في الألومينيوم، قبل الانضمام إلى مصر للمقاصة، ومن المقاصة انتقل إلى الأهلي عام 2016.

بعد ذلك انتقل ميدو جابر من الأهلي إلى مصر للمقاصة مجددا عام 2019، ثم انضم إلى سيراميكا كليوباترا عام 2020، ليستمر معهم حتى الآن، ويتخلل تلك المدة، فترة إعارة إلى طلائع الجيش موسم 2021/2022.

وشارك ميدو جابر في 37 مباراة خلال الموسم الماضي بمختلف البطولات. سجل فيهم ثلاثة أهداف وصنع هدفين، وتوج ببطولة كأس الرابطة المصرية رفقة سيراميكا كليوباترا.

الدوري المصري المصري ميدو جابر
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