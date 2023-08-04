الأهلي يعلن تعيين خالد بيبو مديرا للكرة.. ووليد سليمان للناشئين

الجمعة، 04 أغسطس 2023 - 18:20

كتب : FilGoal

خالد بيبو مديرا للكرة بالنادي الأهلي

أعلن النادي الأهلي رسميا عن تعيين خالد بيبو مديرا للكرة، وتولي وليد سليمان رئاسة قطاع الناشئين بدلا منه.

وجاء بيان الأهلي كالتالي:

قرر النادي تصعيد خالد بيبو رئيس قطاع الناشين للعمل مديرا للكرة بمنظومة الفريق الأول.

جاء هذا القرار خلال الاجتماع الذي عقده محمود الخطيب رئيس الناديوالمشرف العام على الكرة بعد ظهير اليوم مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف وفي حضور حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي.

ووقع الاختيار على خالد بيبو في ضوء الرؤية المستقبلية لقطاع الكرة وضرورة إعداد كوادر جديدة، لا سيما وأن خالد بيبو يترأس قطاع الناشئين منذ أربع سنوات، وكان مديرا للأكاديمية لمدة عامين، بالإضافة إلى حصوله على العديد من الدورات في الإدارة الرياضية والمعتمدة من فيفا والاتحاد المصري والإفريقي.

في ذات الوقت تقرر تولي وليد سليمان رئاسة قطاع الناشئين ومنحه كافة الصلاحيات بعد تأهيله لهذه المهمة وحصوله على العديد من الدورات الإدارية والفنية فضلا عن الخبرات الكروية التي يمتلكها.

وكان الأهلي قد أعلن عن رحيل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق عن منصبه في النادي.

ونشر الموقع الرسمي للنادي الأهلي، خبرا، يعلن فيه رحيل عبد الحفيظ عن منصبه، وتوجيه الشكر له على ما قدمه للنادي على مدار سنوات.

جاء ذلك خلال اجتماع محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف العام على الكرة بعد ظهر اليوم الجمعة مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف وفي حضور حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي.

وعبر الجميع عن تقديرهم لكل ما قدمه عبد الحفيظ من جهد خاصة وأنه أحد أبناء النادي الذين حافظوا على قيمه وثوابته، ولم يتأخر يومًا عند طلب الاستعانة بجهوده واستحق التقدير.

وحسب موقع الأهلي، فإن للنادي رؤية مستقبلية لقطاع كرة القدم تستوجب ضرورة إعداد كوادر جديدة للمرحلة القادمة.

وعرض الخطيب أثناء الاجتماع على سيد عبد الحفيظ الانضمام كعض في مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم وعضوًا بلجنة التخطيط للاستفادة من خبراته الإدارية والكروية في الفترة المقبلة.

سيد عبد الحفيظ قضى حياته داخل النادي الأهلي كلاعب منذ عام 1996 وحتى الاعتزال في 2006.

بعد ذلك، سلك عبد الحفيظ طريق الإدارة، ليتولى منصب مدير الكرة في الأهلي لأول مرة خلال ولاية حسام البدري، قبل أن يرحل الجهاز بالكامل عقب خسارة الأهلي أمام كمبالا سيتي في دوري أبطال إفريقيا عام 2017.

وعاد عبد الحفيظ مرة أخرى إلى المنصب ذاته عام 2018، ليستمر مع الفريق حتى نهاية الموسم المنقضي.

ولعب خالد بيبو بقميص الأهلي بين عامي 2000 و2005.

وتوج مع الأهلي بدوري أبطال إفريقيا 2001.

ولعب وليد سليمان في صفوف الأهلي من 2011 وحتى اعتزاله عام 2022، وتوج معه بدوري أبطال إفريقيا 4 مرات في 2012 و2013 و2020 و2021.

الأهلي خالد بيبو
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