الأهلي يعلن رحيل سيد عبد الحفيظ عن منصب مدير الكرة

الجمعة، 04 أغسطس 2023 - 17:56

كتب : حسام نور الدين

سيد عبد الحفيظ يتلقى التحية من جماهير الأهلي

أعلن النادي الأهلي عن رحيل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق عن منصبه في النادي.

ونشر الموقع الرسمي للنادي الأهلي، خبرا، يعلن فيه رحيل عبد الحفيظ عن منصبه، وتوجيه الشكر له على ما قدمه للنادي على مدار سنوات.

جاء ذلك خلال اجتماع محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف العام على الكرة بعد ظهر اليوم الجمعة مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف وفي حضور حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي.

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وعبر الجميع عن تقديرهم لكل ما قدمه عبد الحفيظ من جهد خاصة وأنه أحد أبناء النادي الذين حافظوا على قيمه وثوابته، ولم يتأخر يومًا عند طلب الاستعانة بجهوده واستحق التقدير.

وحسب موقع الأهلي، فإن للنادي رؤية مستقبلية لقطاع كرة القدم تستوجب ضرورة إعداد كوادر جديدة للمرحلة القادمة.

وعرض الخطيب أثناء الاجتماع على سيد عبد الحفيظ الانضمام كعض في مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم وعضوًا بلجنة التخطيط للاستفادة من خبراته الإدارية والكروية في الفترة المقبلة.

سيد عبد الحفيظ قضى حياته داخل النادي الأهلي كلاعب منذ عام 1996 وحتى الاعتزال في 2006.

بعد ذلك، سلك عبد الحفيظ طريق الإدارة، ليتولى منصب مدير الكرة في الأهلي لأول مرة خلال ولاية حسام البدري، قبل أن يرحل الجهاز بالكامل عقب خسارة الأهلي أمام كمبالا سيتي في دوري أبطال إفريقيا عام 2017.

وعاد عبد الحفيظ مرة أخرى إلى المنصب ذاته عام 2018، ليستمر مع الفريق حتى نهاية الموسم المنقضي.

الدوري المصري الأهلي سيد عبد الحفيظ
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