لمنع تزوير الأعمار.. اتحاد الكرة يلزم الأندية بإجراء أشعة الرسغ على الناشئين

الجمعة، 04 أغسطس 2023 - 17:30

كتب : رضا السنباطي

الاتحاد المصري لكرة القدم - اتحاد الكرة - بيان رسمي

خاطب الاتحاد المصري لكرة القدم، مختلف الأندية بإلزامية إجراء أشعة الرسغ للاعبين الناشئين مواليد 2008-2009 للمشاركة في بطولة الجمهورية.

وتأتي تلك الخطوة من اتحاد الكرة لمنع ظاهرة تزوير الأعمار في بعض الأندية، ومن ثم التأثير على النافسة في المسابقات.

اتحاد الكرة في خطابه، أخطر الأندية بأن الأشعة ستجرى للاعبين مواليد 2008 الذين لم يجروها في الموسم الماضي، بجانب كافة لاعبي مواليد 2009.

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الخطاب كشف أيضا عن إن الأشعة ستجرى في نطاق الفرع التابع له النادي، وبحضور مندوب من الفرع، على أن يكون الفرع مسؤولا بشكل كامل عن عمل تلك الأشعة.

من جهة أخرى، كشف الخطاب عن أن في حالة اعتراض أحد الأندية على صحة قيد أحد اللاعبين بعد بداية مباريات المسابقة، يكون هذا النادي ملزما بدفع مصاريف عمل الأشعة في مركزين مختلفين بالقاهرة، وبحضور مندوب من اتحاد الكرة.

وفي حالة التأكد من عدم صحة قيد اللاعب، يتم تطبيق لائحة لجنة المسابقات، أما في حالة صحة قيد اللاعب، تضاعف تكلفة إجراء الأشعتين على النادي الشاكي، على أن تسدد كغرامة لخزينة اتحاد الكرة.

ما هي أشعة الرسغ؟

يتم ذلك عن طريق أخذ أشعة سينية واحدة للمعصم واليد والأصابع اليسرى، على أن تتم مقارنة عظام صورة الأشعة السينية مع صور الأشعة السينية في أطلس قياسي لنمو العظام، والتي تستند إلى بيانات من أعداد كبيرة من الأطفال الآخرين من نفس الجنس والعمر، وذلك للتحقق من عمر الشخص الحقيقي.

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