مؤتمر سانتو: مواجهة الهلال ستكون مختلفة.. وهذا موقف فابينيو

شدد نونو سانتو مدرب اتحاد جدة على أهمية مباراة فريقه المرتقبة أمام الهلال.

ويلعب الاتحاد أمام الهلال غدا السبت ضمن ربع نهائي البطولة العربية للأندية "كأس الملك سلمان".

وقال سانتو في مؤتمر صحفي: "المباراة ستكون حماسية من جانب جماهيرنا الذين أشكرهم على دعمهم المتواصل لنا طوال الفترة الماضية. الفارق الزمني بين المباريات ضئيل للغاية لذلك كانت لدينا مشاكل على مستوى الاسترجاع اللياقي والاستشفاء".

"وشدد خسارة المواجهات الثلاثة الماضية من فريق الهلال في الموسم الماضي لن يؤثر على مواجهة الغد وهي مباراة لها تفاصيلها المختلفة".

وكشف "فابينيو بدأ بالتدريب معنا من الأمس ولن يستطيع المشاركة أمام الهلال. عبد الرزاق حمدالله عانى قليلا بحكم ضغط المباريات ومشاركته غدا غير مؤكدة".

وضرب اتحاد جدة موعدا ناريا مع مواطنه الهلال في ربع نهائي كأس العرب المقامة حاليا في السعودية.

وتصدر الاتحاد المجموعة الأولى بتسع نقاط بعدما فاز بكل مبارياته في دور المجموعات.

أما الهلال فحل ثانيا في المجموعة الثانية بعدما حصد أربع نقاط.

وفي الموسم الماضي التقى الفريقان ثلاث مرات بواقع مرتين في الدوري السعودي وفاز الهلال ذهابا بهدف دون رد وتعادلا إيابا بهدفين لكل منهما.

أما في كأس خادم الحرمين ففاز الهلال بهدف دون رد.

وستقام المباراة يوم السبت المقبل في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وستنقل المباراة عبر قناة "إس إس سي 1" وعبر تطبيق "شاهد" كذلك.

وقبل تلك المباراة سيواجه السد القطري منافسه الشرطة العراقي في الدور ذاته وستنطلق المواجهة في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.