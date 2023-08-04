"يصل بكل الطرق إلى المرمى".. بيراميدز يتعاقد مع يوسف أسامة نبيه

الجمعة، 04 أغسطس 2023 - 16:15

كتب : بسام أبوبكر

يوسف أسامة نبيه - بيراميدز

أعلن نادي بيراميدز تعاقده مع يوسف أسامة نبيه قادما من صفوف الزمالك.

وانضم نبيه لصفوف يبراميدز في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع الزمالك.

وخاض يوسف نبيه 28 مباراة مع الزمالك خلال الموسم المنصرم في مختلف المسابقات وسجل خمسة أهداف.

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وسبق لنبيه اللعب بقميص أندية إنبي وأسوان والزمالك قبل الانتقال لصفوف يبراميدز.

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صاحب الـ22 عاما الذي يجيد في مركزي الجناح ورأس الحربة.

وخاض يوسف اسامة نبيه 45 مباراة في مسيرته مع الزمالك وسجل 5 أهداف وصنع 4 آخرين.

وتُوج يوسف أسامة نبيه مع الزمالك بلقبين لمسابقة الدوري ولقب كأس مصر.

وأعلن يبرايمدز ضم يوسف أسامة نبيه بعد أيام من التعاقد مع المهاجم الكونغولي فيتسون مايلي.

يوسف أسامة نبيه الزمالك بيراميدز
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