مؤتمر كوليبالي: البطولة العربية رائعة.. وسنفعل كل شيء للعبور لنصف النهائي

وصف كاليدو كوليبالي مدافع الهلال السعودي منافسات البطولة العربية للأندية بالرائعة.

ويلعب الهلال أمام اتحاد جدة ضمن ربع نهائي البطولة العربية للأندية "كأس الملك سلمان".

وقال كوليبالي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "سعيد بالتأهل لربع النهائي بعد البداية الصعبة. سنلعب أمام فريق خطير (اتحاد جدة) وسنفعل كل شيء للعبور لنصف النهائي"

وشدد "البطولة العربية جميلة ومستوى التنظيم جيد ونوعية الفرق المشاركة رائعة. الهدف من قدومنا تحقيق البطولات وهذه البطولة نعتبرها البداية".

وضرب الهلال موعدا ناريا مع مواطنه اتحاد جدة في ربع نهائي كأس العرب المقامة حاليا في السعودية.

وتصدر الاتحاد المجموعة الأولى بتسع نقاط بعدما فاز بكل مبارياته في دور المجموعات.

أما الهلال فحل ثانيا في المجموعة الثانية بعدما حصد أربع نقاط.

وفي الموسم الماضي التقى الفريقان ثلاث مرات بواقع مرتين في الدوري السعودي وفاز الهلال ذهابا بهدف دون رد وتعادلا إيابا بهدفين لكل منهما.

أما في كأس خادم الحرمين ففاز الهلال بهدف دون رد.

وستقام المباراة يوم السبت المقبل في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وستنقل المباراة عبر قناة "إس إس سي 1" وعبر تطبيق "شاهد" كذلك.

وقبل تلك المباراة سيواجه السد القطري منافسه الشرطة العراقي في الدور ذاته وستنطلق المواجهة في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.