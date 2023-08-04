مؤتمر جيسوس: ننتظر تدعيمات في أسرع وقت.. وموقف مالكوم أمام اتحاد جدة

شدد جورجي جيسوس المدير الفني لنادي الهلال على انتظاره تدعيم فريقه بصفقات هجومية في أسرع وقت ممكن.

ويلعب الهلال أمام الاتحاد غدا السبت ضمن ربع نهائي البطولة العربية للأندية "كأس الملك سلمان".

وقال جيسوس في مؤتمر صحفي قبل مواجهة الاتحاد: "تأهلنا إلى ربع نهائي كاس العرب ولكن نحن مازلنا في مرحلة الإعداد. نعرف الاتحاد جيدا إنه فريق ليس بالسهل".

وأضاف "هجوميا لدينا لاعبين سيضافوا إلى الفريق وآمل أن يوفق النادي في إنهاء التعاقد معهم في أسرع وقت".

واختتم "سنسعى إلى إشراك مالكوم إن كان ذلك ممكنا. فريقنا في طور البناء ونعمل بهدوء للوصول إلى أفضل شكل ممكن".

وتعاقد الهلال خلال هذا الصيف مع الرباعي: كاليدو كوليبالي وسيرجي سافيتش وروبن نيفيز ومالكوم.

وضرب اتحاد جدة موعدا ناريا مع مواطنه الهلال في ربع نهائي كأس العرب المقامة حاليا في السعودية.

وتصدر الاتحاد المجموعة الأولى بتسع نقاط بعدما فاز بكل مبارياته في دور المجموعات.

أما الهلال فحل ثانيا في المجموعة الثانية بعدما حصد أربع نقاط.

وفي الموسم الماضي التقى الفريقان ثلاث مرات بواقع مرتين في الدوري السعودي وفاز الهلال ذهابا بهدف دون رد وتعادلا إيابا بهدفين لكل منهما.

أما في كأس خادم الحرمين ففاز الهلال بهدف دون رد.

وستقام المباراة يوم السبت المقبل في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وستنقل المباراة عبر قناة "إس إس سي 1" وعبر تطبيق "شاهد" كذلك.

وقبل تلك المباراة سيواجه السد القطري منافسه الشرطة العراقي في الدور ذاته وستنطلق المواجهة في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.