تقرير: سانتو يحدد شرطا لمشاركة كانتي في كلاسيكو السعودية

الجمعة، 04 أغسطس 2023 - 14:43

كتب : FilGoal

كانتي وطارق حامد

حدد المدير الفني لنادي اتحاد جدة، البرتغالي نونو سانتو شرطا لمشاركة نجولو كانتي أمام الهلال في كلاسيكو السعودية.

ويلعب الاتحاد أمام الهلال يوم السبت المقبل ضمن ربع نهائي البطولة العربية للأندية "كأس الملك سلمان".

وبحسب "الرياضية" فإن سانتو سيعقد اجتماعا مع الفريق الطبي لنادي الاتحاد اليوم الجمعة بتحديد إمكانية مشاركة كانتي أساسيا أمام الهلال.

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وأوضحت التقارير أن كانتي يستطيع لعب المباراة أساسيا، لكنه يشعر ببعض الآلام التي تأتيه بين الحين والآخر، واشترط سانتو اختفاءها حتى يبدأ المباراة من الدقيقة الأولى.

وضرب اتحاد جدة موعدا ناريا مع مواطنه الهلال في ربع نهائي كأس العرب المقامة حاليا في السعودية.

وتصدر الاتحاد المجموعة الأولى بتسع نقاط بعدما فاز بكل مبارياته في دور المجموعات.

أما الهلال فحل ثانيا في المجموعة الثانية بعدما حصد أربع نقاط.

وفي الموسم الماضي التقى الفريقان ثلاث مرات بواقع مرتين في الدوري السعودي وفاز الهلال ذهابا بهدف دون رد وتعادلا إيابا بهدفين لكل منهما.

أما في كأس خادم الحرمين ففاز الهلال بهدف دون رد.

وستقام المباراة يوم السبت المقبل في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وستنقل المباراة عبر قناة "إس إس سي 1" وعبر تطبيق "شاهد" كذلك.

وقبل تلك المباراة سيواجه السد القطري منافسه الشرطة العراقي في الدور ذاته وستنطلق المواجهة في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

طارق حامد كانتي
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