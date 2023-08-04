المصري يتقدم بمذكرة احتجاج بسبب مباراة الأهلي.. وطلب تحقيق عاجل

تقدم المصري بمذكرة احتجاج لاتحاد الكرة أعرب فيها عن استيائه من أخطاء التحكيم التي حدثت في مواجهة الأهلي.

وفاز الأهلي على المصري مساء أمس الخميس بهدفين لهدف في ملعب برج العرب في ربع نهائي كأس مصر.

وشهدت المباراة جدلا تحكيميا بسبب احتساب ركلة جزاء للأهلي أدرك منها التعادل قبل الفوز في الأشواط الإضافية.

وطالب المصري في بيانه المنشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اتحاد الكرة بتشكيل لجنة محايدة بعيدا عن لجنة الحكام لتحقق في كافة القرارات التي حدثت في المباراة مع عرض نتيجة التحقيق على الرأي العام حفاظا على مبدأ الشفافية.

كما أكد المصري احتفاظه بحقه في اتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء التقرير الذي ستصدره اللجنة.

وجاء البيان كالتالي:

تقدمت إدارة النادي المصري بمذكرة احتجاج رسمية إلى اتحاد الكرة أعلنت من خلالها عن استيائها الشديد من الاخطاء التحكيمية الفادحة التي شهدتها مباراة المصري والأهلي بدور الثمانية لبطولة كأس مصر.

وطالبت إدارة المصري مسئولي اتحاد الكرة بتشكيل لجنة محايدة بعيدا عن أعضاء لجنة التحكيم ، على أن تقوم تلك اللجنة بإجراء تحقيق عاجل وفوري في كافة القرارات التي شهدتها المباراة وتفريغ تسجيلات تقنية الفيديو والمحادثات التي تمت بين حكم المباراة وحكم الفار مع عرض نتيجة التحقيق على الرأي العام تحقيقًا لمبدأ الشفافية مع احتفاظ النادي المصري بحقه في اتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء التقرير الذي ستصدره اللجنة.