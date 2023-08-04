المصري يتقدم بمذكرة احتجاج بسبب مباراة الأهلي.. وطلب تحقيق عاجل

الجمعة، 04 أغسطس 2023 - 14:36

كتب : FilGoal

المصري - بيان رسمي

تقدم المصري بمذكرة احتجاج لاتحاد الكرة أعرب فيها عن استيائه من أخطاء التحكيم التي حدثت في مواجهة الأهلي.

وفاز الأهلي على المصري مساء أمس الخميس بهدفين لهدف في ملعب برج العرب في ربع نهائي كأس مصر.

وشهدت المباراة جدلا تحكيميا بسبب احتساب ركلة جزاء للأهلي أدرك منها التعادل قبل الفوز في الأشواط الإضافية.

أخبار متعلقة:
ساعات حاسمة.. تيليجراف: رسالة من بايرن لـ توتنام بشأن بيع هاري كين تقرير: إنتر سيفعل الشرط الجزائي في عقد سومر مع بايرن الترجي يتعاقد مع البرازيلي ساسي

وطالب المصري في بيانه المنشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اتحاد الكرة بتشكيل لجنة محايدة بعيدا عن لجنة الحكام لتحقق في كافة القرارات التي حدثت في المباراة مع عرض نتيجة التحقيق على الرأي العام حفاظا على مبدأ الشفافية.

كما أكد المصري احتفاظه بحقه في اتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء التقرير الذي ستصدره اللجنة.

وجاء البيان كالتالي:

تقدمت إدارة النادي المصري بمذكرة احتجاج رسمية إلى اتحاد الكرة أعلنت من خلالها عن استيائها الشديد من الاخطاء التحكيمية الفادحة التي شهدتها مباراة المصري والأهلي بدور الثمانية لبطولة كأس مصر.

وطالبت إدارة المصري مسئولي اتحاد الكرة بتشكيل لجنة محايدة بعيدا عن أعضاء لجنة التحكيم ، على أن تقوم تلك اللجنة بإجراء تحقيق عاجل وفوري في كافة القرارات التي شهدتها المباراة وتفريغ تسجيلات تقنية الفيديو والمحادثات التي تمت بين حكم المباراة وحكم الفار مع عرض نتيجة التحقيق على الرأي العام تحقيقًا لمبدأ الشفافية مع احتفاظ النادي المصري بحقه في اتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء التقرير الذي ستصدره اللجنة.

المصري الأهلي كأس مصر اتحاد الكرة
نرشح لكم
الولاية الثانية.. إيهاب جلال مديرا فنيا لـ الإسماعيلي بعد لقاء الأهلي.. التعليق الأول من المصري على عقوبات اتحاد الكرة المغلظة بلدية المحلة لـ في الجول: تعاقدنا مع الزفراني لاعب الفريق الثاني لبرشلونة دوري المحترفين - خلفا لأيمن الرمادي.. أسوان يتم اتفاقه مع عبد الحميد حسن "حرمان الجماهير وإيقاف علي ماهر ومساعد كولر" الكشف عن عقوبات الأهلي ضد المصري فرج عامر: كنت أريد شراء مصطفى فتحي لأبيعه لـ الأهلي.. التعاون بالأصول والدليل طارق حامد أيمن أشرف يوضح سبب خروجه من حسابات كولر في الأهلي.. وكيف ودعه الأهلي لـ في الجول: قمصان ويانكون مستمران في الجهاز الفني لـ الأهلي
أخر الأخبار
بعد لقاء الأهلي.. التعليق الأول من المصري على عقوبات اتحاد الكرة المغلظة 25 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر البطولة العربية - الرجاء (0)-(0) النصر.. انطلاق المباراة 26 دقيقة | كأس العرب
بلدية المحلة لـ في الجول: تعاقدنا مع الزفراني لاعب الفريق الثاني لبرشلونة 28 دقيقة | ميركاتو
مباشر درع الاتحاد الإنجليزي - مانشستر سيتي (0)-(0) أرسنال.. بداية المباراة 28 دقيقة | الدوري الإنجليزي
دوري المحترفين - خلفا لأيمن الرمادي.. أسوان يتم اتفاقه مع عبد الحميد حسن 31 دقيقة | الكرة المصرية
"حرمان الجماهير وإيقاف علي ماهر ومساعد كولر" الكشف عن عقوبات الأهلي ضد المصري 34 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل النصر - رونالدو وماني معا للمرة الأولى في مواجهة الرجاء 36 دقيقة | كأس العرب
تشكيل أرسنال - تيمبر أساسي.. وهافيرتز يقود الهجوم ضد مانشستر سيتي ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى منصور يعلن رحيله عن الزمالك 2 مصدر لـ في الجول: محمد محمود علم برحيله عن الأهلي من الإنترنت.. وفوجئنا ببند غريب 3 الأهلي يعلن رحيل سيد عبد الحفيظ عن منصب مدير الكرة 4 طبيب الملعب يكشف تشخيص إصابة طارق حامد