الترجي يتعاقد مع البرازيلي ساسي

دعم نادي الترجي التونسي صفوفه بلاعبا برازيليا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعلن الترجي تعاقده مع البرازيلي يان ساسي لمدة 3 سنوات في صفقة انتقال حر.

لاعب الوسط البرازيلي صاحب الـ 26 عاما سبق له اللعب في أندية فاسكو دي جاما البرازيلي وريزيسبور التركي.

وخاض ساسي أخر تجاربه مع نادي ويلينجتون النيوزيلدي قبل الانتقال لصفوف الترجي بداية من الموسم المقبل.

الترجي تعاقد خلال هذا الصيف مع أسامة بوقرة وحسام تقى ويوسف أومارو وحسام الدين غشة بالإضافة إلى يان ساسي.

وودع الترجي منافسات البطولة العربية للأندية "كأس الملك سلمان" من دور المجموعات بعدما احتل المركز الثالث في المجموعة الأولى خلف اتحاد جدة والشرطة العراقي.

ويتولى معين الشعباني مهمة تدريب الترجي منذ نهاية الموسم المنصرم قادما من سيراميكا كليوباترا.