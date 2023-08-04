الصفقة السادسة.. تشيلسي يتعاقد مع ديساسي

أتم نادي تشيلسي إجراءات التعاقد مع المدافع الفرنسي أكسيل ديساسي قادما من موناكو.

وبات ديساسي الصفقة السادسة للبلوز خلال هذا الصيف.

وأعلن تشيلسي اليوم الجمعة تعاقده بشكل رسمي مع ديساسي دون الكشف عن تفاصيل الصفقة.

وأًصبح ديساسي هو صفقة تشيلسي السادسة خلال فترة الانتقالات الحالية بعد التعاقد مع كل من كريستوفر نكونكو ونيكولاس جاكسون وأنجيلو ودييجو موريرا وأوجوتشوكو.

Blue is the colour, welcome Axel Disasi! 🔵 pic.twitter.com/7b15qiAtGJ — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 4, 2023

وتعاقد تشيلسي مع ديساسي بعدما تعرض مواطنه ويسلي فوفانا للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

المدافع صاحب الـ25 عاما لعب في صفوف موناكو منذ صيف 2020 قادما من ستاد ريمس.

وخاض ديساسي 129 مباراة وسجل 12 هدفا وصنع 4 آخرين بجميع المسابقات.

وعلى المستوى الدولي لعب ديساسي 4 مباريات بقميص منتخب فرنسا وتم استدعائه في كأس العالم 2022 لتعويض غياب كيمبيمبي لعدم الجاهزية بسبب الإصابة.