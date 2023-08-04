المصري: الأخطاء التحكيمية فاقت كل الحدود.. هل نأتي باثنين شهود لتقنية الفيديو؟

الجمعة، 04 أغسطس 2023 - 11:44

كتب : FilGoal

فريق المصري أمام الأهلي

أعرب ياسر يحيى عضو مجلس إدارة المصري عن غضبه من القرارات التحكيمية التي حدثت في مباراة فريقه ضد الأهلي.

وفاز الأهلي على المصري مساء أمس الخميس بهدفين لهدف في ملعب برج العرب في ربع نهائي كأس مصر.

وشهدت المباراة جدلا تحكيميا بسبب احتساب ركلة جزاء للأهلي أدرك منها التعادل قبل الفوز في الأشواط الإضافية.

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وتحدث ياسر يحيى لقناة "صدى البلد" قائلا: "ما حدث من أخطاء تحكيمية فاقت كل الحدود".

وأكمل "أرى أن الالتحام عادي جدا ويحدث في كل الدوريات وأعتقد لو الوضع معكوس لم يكن ليتم احتسابها، لا نريد كل فترة نتحدث عن التحكيم هناك أندية تهبط بسبب الأخطاء التحكيمية وأندية أخرى تضيع عليهم بطولات بسبب الأمر ذاته".

وواصل عضو مجلس إدارة المصري حديثه "يوجد تقنية فيديو هل نأتي بتقنية فيديو أخرى إضافية أم اثنين شهود؟ الحكم ليس ملاك ويتخذ قراره بشكل سريع لكن يوجد تقنية فيديو من المفترض أن تستدعيه".

وأتم "نحن نعاني حتى الآن بسبب استكمال الدوري الذي أقيم وقت جائحة كورونا وكل اللاعبين لا يحصلون على راحة ولا أعرف إلى أين نسير".

المصري الأهلي كأس مصر
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